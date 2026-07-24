BNK경남은행, SNS 운영 성과로 2관왕 수상

AI 핵심 요약beta
- BNK경남은행이 24일 SNS 운영 성과를 인정받았다
- 소셜아이어워드 2026서 인스타그램·유튜브 대상을 받았다
- 자체 운영 콘텐츠로 지역 협업과 금융교육을 강화했다
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지역 밀착형 콘텐츠 상권 지원
[창원=뉴스핌] 남경문 기자 = BNK경남은행이 SNS 채널 운영 성과를 인정받았다.
경남은행은 '소셜아이어워드 2026'에서 은행 분야 인스타그램 대상과 유튜브 대상을 수상했다고 24일 밝혔다.
지난 23일 서울 서초구 양재동 엘타워 그랜드홀에서 열린 시상식에는 사회공헌홍보부 이명훈 부장과 SNS 담당 직원들이 참석해 상을 받았다.
수상 채널은 외주 대행 없이 자체 운영 중인 인스타그램과 유튜브로 국내 인터넷 전문가 4000여 명으로 구성된 평가위원단으로부터 콘텐츠 기획, 서비스 운영, 디자인 등 전반에서 평가를 받았다.
BNK경남은행은 SNS 운영 콘셉트를 '동행', '선행', '유행'으로 설정하고 지역 기업 협업, 사회공헌 활동, 금융 교육 콘텐츠 등을 제작해왔다.
이 가운데 '위대한 초대'는 지역 소상공인의 카페와 음식점, 지역 명소와 축제를 소개하는 콘텐츠로 지역 상권과 연계한 기획이 특징이다.
'1분잡스', '알려주쌤' 등은 금융 정보와 경제 지식을 짧은 형식으로 전달하는 콘텐츠로 구성됐다.
이명훈 부장은 "지역민과의 소통을 바탕으로 콘텐츠를 운영해 온 점이 반영된 결과"라며 "SNS를 통해 지역 사회와 연계된 정보 제공을 이어가겠다"고 말했다.
news2349@newspim.com