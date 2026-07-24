나주 금성산 생태숲 '폭염 피난처' 부상…숲 체험·물놀이 연계

AI 핵심 요약beta
- 나주시가 24일 금성산 생태숲을 여름 휴식처로 알렸다.
- 57만㎡ 숲길과 생태시설로 자연학습·휴식을 제공했다.
- 12월까지 해설프로그램을 운영하고 8월 체험도 마련했다.
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[나주=뉴스핌] 조은정 기자 = 연일 이어지는 폭염 속에 나주 금성산 생태숲이 도심형 산림휴양지로 주목받고 있다.
24일 전남광주통합특별시 나주시에 따르면 금성산 자락에 조성된 금성산 생태숲은 57만㎡ 규모의 산림 생태 보전 공간으로 다양한 식생과 체험시설을 갖춘 자연 휴식 공간이다.
울창한 수목과 그늘이 이어지는 숲길, 생태습지원과 유실수원, 관목원 등이 조성돼 자연학습과 휴식을 동시에 누릴 수 있다.
산책로 곳곳에는 쉼터와 전망데크가 설치돼 방문객들이 숲 풍경을 감상하며 머무를 수 있으며 피톤치드가 풍부한 환경이 여름철 체감 온도를 낮추는 데 도움을 주고 있다. 가족 단위 방문객과 관광객의 발길도 꾸준히 이어지는 추세다.
생태숲에서는 전문 숲해설가가 참여하는 해설 프로그램이 12월까지 운영된다. 사전 예약제로 유아·청소년·성인 등 대상별 맞춤형 산림교육이 진행된다. 8월에는 탄소중립을 주제로 한 '나만의 부채 만들기'와 자연물을 활용한 전래놀이 체험 등이 마련됐다.
프로그램 신청은 위탁 운영업체 동그라미숲을 통해 가능하다. 인근에는 국립나주숲체원과 금성산 생태 물놀이장이 위치해 숲 체험과 물놀이를 함께 즐길 수 있는 여름형 관광 코스로도 활용된다.
윤병태 나주시장은 "금성산 생태숲은 누구나 자연 속 휴식과 치유를 경험할 수 있는 공간"이라며 "여름철 시민과 관광객의 대표 휴식처로 자리매김할 것으로 기대한다"고 말했다.
ej7648@newspim.com