수원시, 재즈 기반 뮤지션 '라이징 스타 콘테스트' 참가팀 모집

AI 핵심 요약beta
- 수원특례시는 24일 8월11일까지 재즈 신예 발굴 콘테스트 참가팀을 모집한다고 밝혔다.
- 기획사 미소속 신진 뮤지션 누구나 지원 가능하며 9월6일 화성행궁 특설무대 본선에서 공연료와 라이징스타 선발 기회를 갖는다.
- 최종 선발팀은 9월18~19일 수원재즈페스티벌 공식 무대에 오르며 9월4~6일 열릴 재즈프린지 페스타와 함께 다양한 공연이 진행된다.
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[수원=뉴스핌] 박노훈 기자 = 수원특례시는 오는 9월 열리는 '2026 수원 재즈프린지 페스타' 무대에 오를 신예 재즈 뮤지션을 발굴하기 위해 오는 8월 11일까지 '라이징 스타 콘테스트' 참가팀을 모집한다고 24일 밝혔다.
라이징 스타 콘테스트는 재즈를 기반으로 자신만의 음악적 색깔을 선보일 신진 아티스트를 발굴하는 경연 프로그램이다.
현재 기획사에 소속되지 않은 신진 뮤지션(개인 또는 팀)이면 누구나 지원할 수 있다. 전통 재즈는 물론 펑크, 소울, 라틴, 일렉트로닉 등 다양한 장르와 결합한 크로스오버 공연도 가능하다.
1차 영상 심사를 통과한 4개 팀은 오는 9월 6일 오후 6시 화성행궁 우화관 바깥마당 특설 무대에서 열리는 본선 경연에 참가한다.
본선 진출팀에는 팀당 50만 원의 공연료를 지급한다. 최종 선발되는 '라이징 스타' 1팀에는 공연료 100만 원을 지급한다.
오는 9월 18일부터 19일까지 광교호수공원 일원에서 열리는 '2026 수원재즈페스티벌' 공식 무대에 오를 기회도 주어진다.
수원시 관계자는 "화성행궁의 아름다운 공간에서 시민과 함께 호흡할 새로운 재즈 스타를 만나길 기대한다"며 "열정과 실력을 갖춘 신진 뮤지션들의 많이 참여하길 바란다"고 말했다.
한편 2026 수원 재즈프린지 페스타는 오는 9월 4일부터 6일까지 3일간 화성행궁 우화관 바깥마당 등 행궁동 일원에서 열린다.
다채로운 재즈 공연과 라이징 스타 콘테스트를 비롯해 시민과 관광객이 함께 즐길 수 있는 다양한 공연 프로그램이 펼쳐질 예정이다.
ssamdory75@newspim.com