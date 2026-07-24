제천시 '월악권 농촌 재생' 본격화…5년간 575억원 투입

AI 핵심 요약beta
- 제천시가 24일 농식품부와 농촌협약을 체결했다.
- 2026년부터 2030년까지 월악권에 197억 원을 투입한다.
- 연계사업 포함 총 575억 원으로 정주여건을 개선한다.
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[제천=뉴스핌] 조영석 기자 =충북 제천시가 농림축산식품부와 농촌협약을 체결하며 월악농촌재생활성화지역의 새로운 도약을 위한 기반을 마련했다.
제천시는 전날 정부세종컨벤션센터에서 농림축산식품부와 농촌협약을 체결한데 이어 농촌공간 재구조화와 생활서비스 확충을 위한 사업을 본격 추진한다고 24일 밝혔다.
이번 협약은 '농촌공간 재구조화 및 재생지원에 관한 법률'에 따라 수립된 '농촌공간계획'을 바탕으로 농촌의 삶터·일터·쉼터 기능을 회복하고 지속가능한 발전을 실현하기 위해 추진됐다.
시는 대상 공모 선정 이후 전담조직인 농촌상생과(농촌활성화팀·농촌재생TF팀)를 재구성하고 중간지원조직인 농촌협약지원센터(세명대 산학협력단) 및 주민위원회와 협력해 계획을 수립해 왔다.
이번 협약으로 제천시는 2026년부터 2030년까지 5년간 월악농촌재생활성화지역(수산·덕산·한수면)에 총사업비 197억 원(국비 134억 원)을 투입해 ▲기초생활거점조성사업(120억 원) ▲취약지역 생활여건 개조사업(77억 원) 등을 추진한다.
이와 함께 ▲농촌유휴시설 활용사업 ▲농촌체류형 복합단지 조성 ▲임대형 스마트팜 ▲농촌형 교통모델 ▲농촌환경보전 프로그램 등 378억 원 규모의 연계사업도 단계적으로 진행한다.
협약 및 연계사업을 합친 총사업비는 575억 원에 달한다.
제천시는 추진 중인 의림생활권 농촌협약을 포함해 8개 읍·면 지역에 총 1130억 원을 연차적으로 투입하게 되며 농촌 정주여건 개선과 지역 균형발전을 가속화할 방침이다.
이상천 시장은 "이번 농촌협약은 제천시 농촌의 미래를 새롭게 설계하는 중요한 전환점"이라며 "남부면 주민들이 더욱 살기 좋은 환경에서 생활할 수 있도록 생활기반 확충과 지역 활력 증진을 위해 최선을 다하겠다"고 말했다.
choys2299@newspim.com