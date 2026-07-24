전남광주 관광앱 개편…숙박 최대 12만원 할인

AI 핵심 요약beta
- 전남광주통합특별시가 24일 관광플랫폼 개편과 함께 숙박 할인·체험 1+1 행사를 진행했다
- 남도 숙박할인 빅 이벤트는 앱 예약 결제 시 최대 3박 12만원까지 할인하며 전남광주 외 지역 거주자 대상이다
- 전남 1+1 투어는 9월 30일까지 요트·케이블카 등 체험 상품을 1인 가격에 2인 이용 가능하게 운영한다
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[무안·광주=뉴스핌] 조은정 기자 = 전남광주통합특별시 관광 플랫폼이 개편되며 숙박 할인과 체험상품 1+1 행사를 운영한다.
'남도 숙박할인 빅 이벤트'는 전남광주관광플랫폼 앱에서 숙박시설을 예약·결제하면 결제 금액에 따라 3박까지 최대 12만 원을 할인하는 행사다. 전남광주 외 지역 거주자를 대상으로 운영한다고 24일 밝혔다.
'전남 1+1 투어'는 전남광주관광플랫폼 앱에서 대상 체험상품을 구매하면 1명 가격으로 2명이 이용할 수 있는 행사다. 요트 투어와 두륜산 케이블카, 녹차 족욕 카페 등 다양한 체험상품을 마련했으며 1인당 최대 2매를 구매해 최대 4명이 혜택을 받을 수 있다.
두 행사는 전남광주관광플랫폼 앱 회원으로 가입한 뒤 이용할 수 있다. '전남 1+1 투어'는 거주지 제한 없이 누구나 참여할 수 있다. 앱의 숙박 기획전 페이지나 메인 화면의 '1+1 투어' 메뉴에서 원하는 숙박시설과 체험상품을 예약·결제하면 된다.
'전남 1+1 투어'는 9월 30일까지 운영하며, 예산이 소진되면 조기에 종료될 수 있다.
오미경 관광과장은 "여름철 관광객 부담을 낮추고 체험 기회를 확대하기 위해 마련됐다"며 "플랫폼을 통해 전남광주의 다양한 관광자원을 보다 쉽게 이용하길 기대한다"고 말했다.
ej7648@newspim.com