충북교육청, SNS 평가 '전국 최고'…블로그·페이스북 대상 석권

AI 핵심 요약beta
- 충북교육청이 23일 소셜아이어워드에서 블로그·페이스북 부문 대상을 수상했다
- 스토리텔링 콘텐츠와 카드뉴스·웹툰·숏츠 등 다양한 시각물 제작으로 높은 평가를 받았다
- 댓글·퀴즈·이벤트 등 참여형 프로그램을 통해 쌍방향 소통을 강화한 점이 인정됐다
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[청주=뉴스핌] 백운학 기자 = 충북교육청이 국내 대표 소셜미디어 시상식에서 블로그와 페이스북 부문 대상을 동시에 수상하며 SNS 운영 역량을 입증했다.
충북교육청은 지난 23일 서울 양재 엘타워에서 열린 '소셜아이어워드 2026'에서 교육 부문 블로그와 페이스북 부문 대상을 수상해 2관왕에 올랐다고 24일 밝혔다.
소셜아이어워드는 한국인터넷전문가협회가 주관하는 시상식으로 블로그·페이스북·인스타그램·유튜브 등 주요 플랫폼을 대상으로 인터넷 브랜딩과 콘텐츠, 서비스 경쟁력을 평가한다.
약 4000 명의 전문가가 참여해 서비스, 디자인, 브랜드, 마케팅, 콘텐츠 등을 종합 심사한다.
충북교육청은 교육 정책과 현장 이야기를 스토리텔링 방식으로 풀어낸 콘텐츠 기획과 카드뉴스, 웹툰, 애니메이션 숏츠, 포토 매거진 등 다양한 시각 콘텐츠 제작에서 높은 점수를 받았다.
댓글과 퀴즈, 이벤트 등 참여형 프로그램을 통한 쌍방향 소통 운영도 긍정적으로 평가됐다.
신원호 공보관은 "교육가족과 도민 눈높이에 맞춘 콘텐츠 제작과 지속적인 소통 노력이 반영된 결과"라며 "앞으로도 정책을 쉽고 친근하게 전달하고 참여형 콘텐츠를 확대하겠다"고 말했다.
baek3413@newspim.com