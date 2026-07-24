전북 공예품대전 개최…우수 공예작품 50점 선정

AI 핵심 요약beta
- 전북특별자치도가 24일 공예품대전 시상식을 열었다
- 올해 6개 분야 83점 출품돼 50점이 수상했다
- 수상작은 전시와 상위 대전 출품 자격을 얻었다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[전주=뉴스핌] 이백수 기자 = 전북특별자치도가 지역 공예산업 경쟁력 강화와 우수 공예인 육성을 위한 '제49회 전북특별자치도 공예품대전' 시상식을 완주 복합문화지구 누에아트홀에서 개최했다고 24일 밝혔다.
전북특별자치도 공예품대전은 전통 공예기술과 현대적 디자인, 상품성을 갖춘 우수 공예품을 발굴하고 지역 공예인의 창작 의욕을 높이기 위해 매년 열리는 도내 대표 공예 공모전이다.
올해는 목칠, 도자, 금속, 섬유, 종이, 기타 등 6개 분야에서 모두 83점의 작품이 출품됐다. 공예 분야 전문가 12명으로 구성된 심사위원단이 상품성, 디자인, 창조성, 품질수준 등을 종합 평가해 대상을 포함한 50점의 우수작을 선정했다.
대상은 도자공예 분야 출품작이 차지했으며 금상 1점, 은상 2점, 동상 4점, 장려상 12점, 특선 7점, 입선 23점 등 모두 50명의 공예인이 수상의 영예를 안았다. 대상 수상자에게는 상장과 함께 300만원의 장려금이 지급됐다.
특선 이상 수상작은 '제56회 대한민국 공예품대전'에 전북특별자치도 대표로 출품할 수 있는 자격이 주어진다.
또 입선 이상 수상자 가운데 일정 요건을 충족한 공예 제조사업자는 공예품 개발지원사업 신청 자격을 받아 상품 개발과 사업화 지원을 받을 수 있다.
수상작은 지난 7일부터 24일까지 완주 복합문화지구 누에아트홀에 전시돼 도민들에게 공개되며 전북 공예의 우수한 기술력과 작품성을 알리는 계기가 됐다.
lbs0964@newspim.com