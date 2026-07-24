청주 명암유원지 '생태공원 재탄생' 속도…12월 준공 목표

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장기미집행 공원 정비…약수터 복원·친수공간 조성으로 생태축 강화

[청주=뉴스핌] 백운학 기자 = 청주시가 장기간 방치되어 온 명암유원지 일대를 시민 휴식형 생태 공간으로 탈바꿈시키기 위한 사업을 본격화했다.

도심 인접 유휴 녹지를 체계적으로 정비하여 난개발을 막고 자연과 여가를 동시에 누릴 수 있는 녹색 생활권을 확충한다는 구상이다.

청주명암유원지 생태공원 조성 종합계획도. [사진=청주시] 2026.07.24 baek3413@newspim.com

청주시는 상당구 명암동 산25-42 일원에서 추진 중인 '명암유원지 생태공원 조성사업'을 오는 12월 준공 목표로 공사를 진행하고 있다고 24일 밝혔다.

사업 대상지는 명암저수지 인근 3만791㎡ 규모로 총사업비 28억 원이 투입된다.

시는 자연 훼손을 최소화하는 친환경 방식으로 공원을 조성하고 오랜 기간 방치되어 온 명암약수터 복원에 중점을 두고 있다.

명암약수터는 1920년대 초부터 청주를 대표하는 명소로 자리 잡으며 가족 나들이와 소풍, 연인들의 데이트 장소로 각광받았으나 1990년대 음용 부적합 판정 이후 폐쇄되면서 기능을 상실했다.

시는 약수터 주변에 물과 자연을 체험할 수 있는 친수 공간을 정비하고 이를 중심으로 쉼터와 숲속 휴게 공간, 명상원, 야생 초화원 등을 조성할 계획이다.

또한 충북도가 지난 6월 완료한 사방댐 사업과 연계해 사면 토사 유실 방지를 위한 계곡 정비도 병행한다.

아울러 이번 사업을 통해 약수터의 역사적 상징성을 되살리는 동시에 지난해 조성된 '상당산 두꺼비 및 가침박달 서식처'와 생태 축을 연결해 지역 생태계 안정성을 높인다는 방침이다.

공사가 마무리되면 명암저수지와 주변 산림, 기존 산책로가 유기적으로 연결되면서 명암유원지 일대의 생태·휴식 기능이 한층 강화될 것으로 시는 기대하고 있다.

시 관계자는 "명암유원지는 시민들의 추억이 깃든 대표적인 휴식 공간"이라며 "약수터의 역사성과 자연환경을 최대한 살려 누구나 편안하게 이용할 수 있는 생태공원을 조성하겠다"고 말했다.

baek3413@newspim.com