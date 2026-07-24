카카오페이지, 8월 '초신작' 라인업 공개…임제열·더은 신작 등판

AI 핵심 요약beta
- 카카오엔터가 24일 카카오페이지 8월 초신작 2편을 공개했다.
- 임제열의 아카데미 절대 교수는 29일, 더은의 천마출몰은 30일 선보인다.
- 카카오페이지는 선공개와 캐시 뽑기권 등 이벤트를 연다.
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캐시 지급 이벤트 진행
[서울=뉴스핌] 정태이 기자 = 카카오엔터테인먼트가 카카오페이지의 8월 '초신작 프로젝트' 라인업을 공개한다.
24일 카카오엔터테인먼트에 따르면 이번 프로젝트에서는 임제열 작가의 신작 '아카데미 절대 교수'와 더은(The eun) 작가의 신작 '천마출몰' 두 편을 엄선해 각각 오는 29일과 30일 오후 6시에 선보인다.
'초신작 프로젝트'는 매달 검증된 인기 작가의 기대 신작을 엄선해 독자들에게 소개하는 카카오페이지의 간판 캠페인이다.
29일 공개되는 '아카데미 절대 교수'는 압도적 무력을 지닌 주인공 강현이 국립 헌터 아카데미 교수로 부임해 벌어지는 이야기를 그린다. 독특한 무공 기반의 헌터 세계관이 특징이다. 누적 3500만 뷰의 '나 혼자 EX급 소환수'와 '나는 스켈레톤을 키운다'(3200만 뷰) 등을 집필한 임제열 작가의 신작이다.
30일 선보이는 '천마출몰'은 죽음의 위기에서 살아남은 남궁운현이 마교와 관련된 아이 이연우를 거두며 시작되는 무협물이다. 개성 있는 인물 간의 관계성을 중심으로 유쾌한 전개를 더해 진입장벽을 낮췄다.
소설과 웹툰 합산 6330만 뷰를 올린 '남궁세가 손녀딸의 귀환'의 더은 작가가 집필을 맡았다.
카카오페이지는 신규 론칭을 기념해 선공개·알림신청 이벤트와 전작 작가전을 개최한다. 작품 공개 후에는 오픈런 이벤트를 통해 회차 감상 및 기대평 작성 독자에게 최대 1000캐시 뽑기권을, 유료 20화 감상 시마다 최대 3000캐시 뽑기권을 제공한다.
8월 한 달간은 최신 초신작 유료 감상 시 최대 5000캐시를 지급하는 아카이빙 이벤트도 함께 열린다.
taeyi427@newspim.com