최교진 교육부 장관, 어린이국회 참석…"민주시민 성장 지원"

AI 핵심 요약beta
- 최교진 교육부 장관이 24일 국회 어린이국회에 참석했다
- 어린이의원들이 법률안 작성·토론·표결로 의회민주주의를 체험했다
- 최 장관은 우수 질문 5건에 답변하고 민주시민 성장 지원 의지를 밝혔다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
우수 대정부 질문 5건 선정해 장관 답변
[서울=뉴스핌] 황혜영 기자 = 최교진 교육부 장관이 24일 국회에서 열리는 '제22회 대한민국어린이국회'에 참석해 어린이의원과 지도교사들을 격려한다.
대한민국국회가 주최하고 교육부가 후원하는 '대한민국어린이국회'는 어린이들이 일일 국회의원으로 참여해 의회민주주의를 직접 체험하는 프로그램이다.
참가 학생들은 법률안을 직접 작성하고 사회 현안에 대한 해결 방안을 모색하며, 정부를 상대로 질의하는 활동을 수행한다.
특히 어린이의원들은 토론과 대화, 법률안 발표 및 표결 과정을 경험하면서 민주적 의사결정의 원리와 절차를 익히게 된다.
이날 행사에서 최 장관은 정부를 대표해 어린이의원들이 제출한 대정부 질문서 가운데 사전에 선정된 우수 질문 5건에 대해 답변할 예정이다.
최 장관은 "사회 문제에 관심을 갖고 정책 결정 과정에 참여하는 경험은 어린이들이 민주시민으로 성장하는 데 중요한 밑거름이 될 것"이라며 "교육부는 앞으로도 어린이의원들이 세상의 변화를 이끄는 민주시민으로 성장할 수 있도록 관련 교육과 활동을 지속적으로 지원하겠다"고 밝힐 예정이다.
hyeng0@newspim.com