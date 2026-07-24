JB금융그룹, 2분기 순익 2196억… 역대 최대 주주환원

AI 핵심 요약beta
- JB금융지주는 23일 2분기 순이익 2196억원을 기록했다
- 상반기 순이익·ROE·ROA 등 주요 지표가 역대 최고 수준을 보였다
- 이사회는 주당 314원 배당과 1000억원 자사주 취득·소각을 결정했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 전미옥 기자 = JB금융지주는 올해 2분기 지배 지분 순이익이 전년 동기 대비 5.7% 증가한 2196억원을 기록했다고 23일 밝혔다. 상반기 누적 지배 지분 순이익도 3857억원으로 역대 최고 수준이다.
주요 경영지표 역시 업계 최상위 수준을 유지할 것으로 예상된다. 2분기 기준 ROE는 13.0%, ROA는 1.07%를 기록했다.
영업이익경비율(CIR)은 견고한 Top-Line 성장과 지속적인 비용관리 노력에 힘입어 36.9%를 기록했으며, 보통주자본비율(잠정)은 12.52%로 안정적인 자본 여력을 유지했다.
계열사들도 견조한 실적을 기록했다. 2분기 기준 전북은행은 546억원, 광주은행은 856억원의 순이익을 기록했으며, JB우리캐피탈은 1041억원의 순이익을 달성하며 그룹 실적을 견인했다.
JB자산운용과 JB인베스트먼트는 각각 4억원, 23억원의 실적을 기록했고, 해외 손자회사인 캄보디아 프놈펜상업은행(PPCBank)은 140억원의 순이익을 시현했다.
한편 이날 JB금융지주 이사회는 주주환원 정책의 일환으로 보통주 1주당 현금 314원의 분기배당과 함께 1000억원 규모의 자기주식 취득 및 소각을 결정했다. JB금융지주 관계자는 "앞으로도 안정적인 자본비율을 기반으로 주주환원 정책을 추진해 기업가치 제고에 나설 계획"이라고 밝혔다.
romeok@newspim.com