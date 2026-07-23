경기도, 국회서 보좌진 대상 '2027년 국비사업 설명회'...3.9조원 확보 총력

AI 핵심 요약beta
- 경기도는 23일 국회서 보좌진 대상 국비사업 설명회를 열었다
- 도는 광역교통망·복지·의료·기후·문화 인프라 등 100개 사업에 3조9천여억 원 지원을 요청했다
- 김성중 행정1부지사는 지방재정 부담을 언급하며 국회와 협력해 내년도 국비 확보를 강화하겠다고 말했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
철도·버스 등 교통 망에 5000억 이상, 돌봄 통합 지원 등 민생 예산 건의
김성중 부지사 "국회와 공조해 정부예산 반영 달성할 것"
[수원=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기도가 내년도 주요 국비 예산 확보를 위해 국회 보좌진을 대상으로 설명회를 열고 국회와의 협력 체계 강화에 나섰다.
경기도는 23일 국회에서 도내 지역구 국회의원실 보좌진 60여 명을 초청해 '2027년 경기도 주요 국비사업 설명회'를 개최했다고 밝혔다.
이번 설명회는 경기도가 추진하는 핵심 현안 사업의 필요성을 공유하고, 향후 정부예산안 심의 과정에서 국회와의 긴밀한 공조를 통해 내년도 국비 반영을 적극 이끌어내기 위해 마련됐다. 행사에는 김성중 행정1부지사를 비롯한 경기도 주요 간부 공무원들이 참석했다.
이날 경기도가 국회에 협조를 요청한 사업은 총 100개, 3조 9481억 원 규모다.
분야별 주요 건의 사업을 보면 우선 광역교통망 확충을 위해 ▲도봉산~옥정 광역철도(863억 원)▲옥정~포천 광역철도(1142억 원)▲성남~복정 광역 BRT 구축(82억 원)▲대광위 광역버스 준공영제(2805억 원)▲특별교통수단 운영(238억 원) 등의 예산 반영을 건의했다.
민생 복지 및 의료 안전망 강화를 위해서는 ▲긴급복지 사업(1155억 원)▲의료·요양 돌봄 통합지원(257억 원) ▲ 저소득층 기저귀·조제분유 지원(163억 원)▲소아전문 응급의료센터 지원(40억 원) 등을 요청했다.
기후위기 대응 및 안전·문화 인프라 구축 분야에서는 ▲소각시설 설치(956억 원)▲친환경 도로청소차 보급(77억 원) ▲ 자연재해위험개선지구 정비(717억 원)▲안산 세월호 추모시설 건립(378억 원)▲국가지정 및 등록문화유산 보수정비(637억 원)▲전국체전 준비 운영(100억 원) 등의 지원을 당부했다.
김성중 경기도 행정1부지사는 "국세 재원 감소와 복지·민생 수요 급증으로 지방재정 부담이 매우 가중되고 있다"며 "지역 현안 해결과 도민 삶의 질 향상을 위해서는 국비 확보가 필수적인 만큼, 경기도 주요 사업들이 정부예산안에 충실히 담길 수 있도록 국회와 소통을 한층 강화하겠다"고 강조했다.
1141world@newspim.com