양주시, 반도체 부품 제조공장 화재...4명 대피·인명피해 없어

AI 핵심 요약beta
- 23일 양주 고암동 반도체 부품 공장에서 화재가 났다.
- 관계자 4명은 자력 대피해 인명피해는 없었다.
- 소방당국은 1시간30분 만에 진화 후 원인을 조사했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[양주=뉴스핌] 안성진 기자 = 경기 양주시 고암동의 반도체 관련 부품 제조 공장에서 폭발음과 함께 검은 연기가 치솟는 화재가 발생했으나 인명 피해는 없는 것으로 확인됐다.
소방당국에 따르면 23일 오후 1시 20분께 양주시 고암동에 위치한 반도체 관련 부품 제조 공장에서 불이 났으며 신고가 접수된 건수만 36건에 달했다. 불은 초진이 오후 2시 7분, 완진이 오후 2시 51분에 이뤄져 약 1시간 30분 만에 진화했다.
화재 당시 공장 내부에 있던 관계자 4명은 선착대 도착 전에 모두 자력으로 대피해 인명 피해는 발생하지 않았다. 소방당국은 지휘차 등을 포함한 장비 33대와 인원 76명을 동원해 진화 작업을 벌였고 중앙119특수대응단과 북부119특수대응단도 지원 출동해 대응에 나섰다.
소방당국에는 "폭발음과 검은 연기가 분출되고 있다"는 내용의 신고가 잇따라 접수된 것으로 전해졌다. 최초 도착한 소방대는 공장 관계자들의 안내를 받아 건축물 정보와 내부에 보관·사용 중인 화학물질 정보를 파악해 출동대에 공유했다.
해당 업체는 질산세륨과 에틸렌을 사용하는 곳으로 확인됐으며 소방당국은 화재 진압 과정에서 관련 화학물질에 따른 위험성을 고려해 안전수칙을 준수하며 대응했다.
소방당국은 정확한 화재 원인과 피해 규모 등을 조사하고 있다.
asj7376@newspim.com