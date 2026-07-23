[뉴스핌 뉴스레터 Today ANDA] 7월23일

AI 핵심 요약beta
- 뉴스핌 편집국은 23일 '투데이 ANDA'를 발행했다
- 이번 뉴스레터엔 부동산·반도체·환율·선거 특집이 담겼다
- 연예·스포츠 뉴스레터 'K스타 월드스타'는 토요일마다 보낸다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] '투데이 ANDA'는 뉴스핌 편집국이 생산한 경제정책 산업 금융 증시 부동산 생활경제 기사 중 알토란을 엄선한 것입니다. 월요일부터 금요일까지 오후 4시에 배달됩니다. 이것만 읽어도 대한민국 경제 흐름에 발맞출 수 있습니다.
23일 배달된 '투데이 ANDA' 뉴스레터에는 ▲"대출길 좀 터달라" 요구 봇물에도...부동산 토론회선 쏙 빠진 '총량규제 완화' ▲[단독] 삼성, HBM 다음 승부수…차세대 '3D D램' 연구 구체화 ▲90조 던지던 외인이 돌아왔다…1560원 환율, 1470원대로 ▲합수본 "투표율 허위입력 정황 발견"…'선관위 통계조작' 의혹 확산 ▲[미국 특징주] "인텔·AMD, 中 서버 업체들과 CPU 장기계약 체결 진행" 등 다양한 기사가 있습니다.
'투데이 ANDA' 외에도 1주일에 한 번씩 정해진 요일에 보내드리는 뉴스레터도 있습니다.
연예 스포츠 뉴스를 엮은 'K스타 월드스타'는 토요일 오후 3시에 주1회 찾아갑니다.