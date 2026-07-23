박현주 "코빗, Digital X로 새출발…미래에셋 3.0 핵심 축"

임직원 서신 통해 RWA·STO·스테이블코인 사업 구상 제시

"컴플라이언스 타협 불가"…고객자산 보호·내부통제 강조

[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 박현주 미래에셋그룹 글로벌전략가(GSO)가 미래에셋의 새 일원이 된 가상자산 거래소 코빗이 'Digital X'라는 이름으로 새롭게 출발한다고 밝혔다. 전통자산과 디지털자산을 결합하고 실물연계자산(RWA) 토큰화, 토큰증권(STO), 스테이블코인 사업을 아우르는 투자 생태계를 구축할 계획이다.

박 글로벌전략가는 23일 미래에셋과 코빗 임직원에게 보낸 서신에서 "오늘 코빗은 미래에셋의 일원이 됐다"며 "코빗은 Digital X라는 이름과 함께 새롭게 출발한다"고 말했다.

그는 Digital X의 'X'에 대해 미지의 미래와 서로 다른 가치가 교차·융합할 때 발생하는 가능성을 의미한다고 설명했다. 미래에셋이 축적한 금융사업 경험과 코빗의 가상자산 전문성을 결합해 새로운 투자 서비스를 개발하겠다는 구상이다.

박 글로벌전략가는 "Digital X는 미래에셋 3.0을 구현할 핵심 축이 될 것"이라며 "단순한 리브랜딩을 넘어 앞으로 나아갈 방향을 제시하는 이름"이라고 말했다.

박현주 미래에셋그룹 회장. [사진=미래에셋그룹]

사업 방향으로는 ▲실물연계자산 토큰화 ▲토큰증권 ▲스테이블코인 ▲전통자산과 디지털자산을 결합한 투자 생태계 구축을 제시했다. 미래에셋의 글로벌 금융사업 경험과 코빗의 거래소 운영·기술 역량을 결합한다는 계획이다.

단순한 가상자산 거래소를 넘어 투자자 교육과 정보 제공 기능도 확대한다. 박 글로벌전략가는 지식과 정보, 투자 관련 분석을 제공하는 '지능형 투자 플랫폼'으로 Digital X를 발전시키겠다고 밝혔다.

고객 자산 보호와 내부통제도 주요 원칙으로 강조했다. 그는 "컴플라이언스는 타협할 수 없는 절대적인 기준"이라며 자금세탁방지(AML), 고객확인제도(KYC), 정보보호, 이상거래탐지시스템(FDS) 분야에서 관련 법규와 기준을 준수해 달라고 당부했다.

이어 가상자산 이용자 보호 등에 관한 법률의 후속 제도 정비와 토큰증권 제도화 과정에서도 규제 당국의 지침을 준수해야 한다고 강조했다. 철저한 내부통제와 위험관리 체계를 토대로 사업을 확대한다는 방침이다.

박 글로벌전략가는 "가치가 없는 상품은 미래에셋의 이름을 걸었더라도 시장에 내놓아서는 안 된다"며 고객의 자산 보호와 시장 신뢰를 모든 의사결정의 우선 기준으로 삼겠다고 말했다.

미래에셋그룹 비금융 계열사인 미래에셋컨설팅은 코빗 지분 총 97.15%를 확보할 예정이다. 코빗은 인수 이후에도 기존 서비스를 동일하게 제공하고 이용자 예치금과 가상자산을 회사 자산과 분리해 관리한다고 안내했다. 개인정보 처리 주체와 처리 목적, 이용 범위도 기존과 동일하게 유지된다.

박 글로벌전략가는 임직원들에게 현장의 아이디어와 의견을 적극적으로 제안해 달라고 요청했다. 그는 "구성원 모두가 주인의식을 갖고 참여할 때 Digital X가 지속 가능한 조직으로 성장할 수 있다"고 말했다.

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