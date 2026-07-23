뉴로랩, K-디스플레이 참가…AI 순찰로봇 기반 안전 자동화 제시

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AI 순찰로봇·드론 연계 협업 관제 솔루션 소개

발열·누수·가스 누출·설비 이상 감지해 통합관제 전달

[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 첨단 로봇 기업 뉴로랩은 지난 22일 서울 코엑스에서 열린 국내 디스플레이 산업 전시회 'K-디스플레이(Display) 2026'에 참가해 인공지능(AI) 순찰로봇 기반 스마트 안전관리 솔루션을 선보였다고 23일 밝혔다.

뉴로랩은 행사에서 '로봇으로 안전하고 편한 디스플레이 제조현장'을 주제로 발표했다. 생산공정 자동화가 이뤄진 제조현장에서 사람 중심으로 운영되는 안전관리 업무를 AI 순찰로봇과 통합관제 시스템으로 자동화하는 방안을 소개했다.

회사는 AI 순찰로봇을 공장 내부를 자율주행하며 위험 요소를 감지·분석하는 이동형 관제 시스템으로 제시했다. 해당 로봇은 AI 비전과 라이다(LiDAR), 동시 위치추정 및 지도작성(SLAM) 기술을 기반으로 발열과 누수, 가스 누출, 설비 이상 등을 감지한다.

[사진=뉴로랩]

감지된 정보는 통합관제 시스템과 담당자의 모바일 기기로 전달된다. 뉴로랩은 이를 통해 관리자가 제조현장의 위험 요소를 확인하고 대응할 수 있다고 설명했다.

디스플레이 제조현장에서는 ▲전력·설비 밀집 구역의 이상 발열 관리 ▲출입 제한 구역 무인 순찰 ▲화학물질 탱크·배관 누출 감지 ▲핵심 기술 구역 보안 순찰 ▲작업자 안전관리 등에 적용할 수 있다.

뉴로랩은 지상 순찰로봇과 드론을 연계한 협업 관제 시스템도 공개했다. 순찰로봇이 제조현장 내부를 점검하고, 드론이 탱크 상부와 천장, 고소 설비 등 지상 로봇이 접근하기 어려운 구역을 확인하는 방식이다.

회사는 기존 제조시설의 구조를 변경하지 않고 순찰로봇과 통합관제 시스템을 추가할 수 있다고 설명했다.

뉴로랩 관계자는 "생산 자동화에 이어 안전 자동화가 제조업의 새로운 경쟁력이 될 것"이라며 "AI 순찰로봇과 통합관제 기술을 디스플레이를 비롯한 첨단 제조현장에 적용해 안전성과 운영 효율을 높여 나가겠다"고 말했다.

dconnect@newspim.com