李在明主持房地产政策讨论会听取各界意见

纽斯频通讯社首尔7月23日电 韩国总统李在明23日在首尔主持召开房地产政策国民讨论会，就韩国房地产政策方向听取政府部门、专家学者和普通民众意见。原定100分钟的讨论会因与会者持续提出政策建议，最终持续约190分钟。

图为韩国总统李在明23日在首尔汝矣岛KBS演播厅举行房地产政策讨论会。【图片=KTV截图】

本次讨论会在首尔汝矣岛KBS演播厅举行，来自政府部门、学界、房地产专家及普通市民等约140人参加。会议围绕住房供应、税制改革等房地产政策展开讨论。

李在明在开场发言中表示，房地产问题是韩国面临的"最大课题之一"，迫切需要探索有效解决方案。

谈及韩国房地产市场时，李在明援引日本"失去的30年"经验表示，不少人担忧韩国是否正走向类似局面，社会各界也已形成需要进一步完善房地产政策的共识。

李在明表示，房地产问题十分复杂，历届政府都曾致力于解决这一问题。就住房供应政策而言，虽然市场价格主要受供求关系影响，但当前面临的现实困难在于，可新增住房供应的土地资源已十分有限。

李在明说，房地产市场涉及各方利益，形成社会共识并非易事。为此，应坚持以客观事实为基础开展讨论，明确各方诉求并循序渐进协调利益分歧，为政策制定创造条件。

李在明表示，当各方意见仍存在分歧时，政府有责任作出最终决策。即使需要面对一定程度的矛盾、阻力和批评，也将广泛听取各界意见，努力作出合理决策。（完）

韩国纽斯频（NEWSPIM·뉴스핌）通讯社