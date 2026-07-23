교촌치킨, '복날 문화' 세계에 알린다…K-치킨 체험 확대

AI 핵심 요약beta
- 교촌에프앤비가 15일 외국인 관광객 대상 K-치킨 체험 프로그램을 운영했다.
- 외국인들은 초복 보양·치킨 문화와 치막을 체험하고 직접 조리한 치킨을 SNS에 공유했다.
- 교촌은 교촌1991스쿨을 예약제로 확대해 K-치킨을 한식 미식 관광 콘텐츠로 육성하겠다고 밝혔다.
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조리 체험부터 '치막'까지…한식 미식 관광 콘텐츠로 육성
[서울=뉴스핌] 조민교 기자 = 교촌에프앤비가 외국인 관광객에게 치킨 조리법과 복날 문화를 소개하며 K-치킨의 세계화에 나섰다. 단순 제품 판매를 넘어 체험형 미식 관광 콘텐츠로 외국인 고객과의 접점을 넓힌다는 전략이다.
23일 교촌은 지난 15일 서울 종로구 한식문화공간 이음에서 13개국 출신 관광객 24명을 대상으로 '교촌1991스쿨'을 운영했다고 밝혔. 참가자들은 초복을 맞아 치킨으로 기력을 보충하는 한국의 여름 보양 문화를 배우고 직접 만든 음식 사진을 사회관계망서비스(SNS)에 공유했다.
참가자들은 교촌의 브랜드 역사와 해외 사업 현황을 들은 뒤 '살살후라이드'를 직접 조리하고 여러 소스를 곁들였다. 교촌의 전통주 브랜드 '발효공방1991'에서 만든 은하수 막걸리로 하이볼을 제조해 치킨과 함께 즐기는 '치막' 문화도 체험했다.
교촌1991스쿨은 2023년 국내 고객을 대상으로 시작해 지난해부터 외국인 관광객까지 참여 범위를 확대했다. 올해부터는 교촌 오산 교육원에서 예약제로 운영하고 있으며, 글로벌 셰프를 초청한 'K-치킨 여행'과도 연계하고 있다.
교촌 관계자는 "체험 콘텐츠를 통해 외국인 관광객이 국내외 교촌 매장을 다시 찾도록 유도하고 K-치킨을 대표적인 한식 미식 관광 콘텐츠로 발전시키겠다"고 말했다.
mkyo@newspim.com