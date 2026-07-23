IBK운용, MMF 대안 '초단기채권 액티브 ETF' 출시

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평균 듀레이션 0.3년 우량채권 투자

[서울=뉴스핌] 이정아 기자 = IBK자산운용이 평균 듀레이션 0.3년 수준의 우량채권에 투자하는 'IBK 초단기채권 액티브 ETF'를 출시한다. 단기자금 운용 수요가 늘어나는 가운데 MMF(머니마켓펀드)의 안정성과 액티브 운용을 통한 추가수익을 동시에 추구하는 상품이다.

IBK자산운용은 투자자의 효율적인 단기자금 운용을 위해 'IBK 초단기채권 액티브 ETF'를 신규 상장한다고 23일 밝혔다.

최근 시장에서는 금리 상승 가능성이 커지면서 금리 변동 영향을 줄이면서 안정적인 수익을 기대할 수 있는 단기 투자상품에 대한 관심이 높아지고 있다.

특히 초단기채권 ETF는 보유 채권의 만기가 짧아 가격 변동성이 상대적으로 낮고 시장 금리를 빠르게 반영할 수 있다는 점에서 새로운 현금관리 수단으로 주목받고 있다.

[사진=IBK기업은행]

IBK 초단기채권 액티브 ETF는 평균 듀레이션 약 0.3년 수준의 우량채권에 투자하는 액티브 ETF다. ETF의 거래 편의성과 투명성을 유지하면서 MMF 대비 추가수익을 추구하는 것이 특징이다.

주요 투자 대상은 우량 회사채와 여신전문금융회사채, 특수채, 기업어음(CP), 전자단기사채 등이다. 시장 상황에 맞춰 포트폴리오를 탄력적으로 운용해 금리 변동 위험을 낮추면서 안정적인 이자수익을 추구한다.

IBK자산운용은 자체 크레딧 리서치 역량을 바탕으로 채권 발행기관의 산업 전망과 재무건전성, 유동성 등을 종합적으로 분석해 투자 대상을 선별한다.

운용 이후에도 지속적인 시장 모니터링과 신용위험 관리를 통해 안정적인 포트폴리오를 유지할 계획이다.

비교지수는 KIS 단기채권지수다. 짧은 듀레이션으로 금리 민감도를 낮추는 동시에 추가 종목 발굴을 통해 비교지수를 웃도는 성과를 목표로 운용한다.

IBK자산운용 관계자는 "단기자금을 단순히 보관하는 시대를 넘어 효율적으로 운용하는 시대가 되고 있다"며 "'IBK 초단기채권 액티브 ETF'는 MMF 수준의 안정성과 ETF의 높은 유동성, 액티브 운용을 통한 추가수익 가능성을 결합한 새로운 현금관리 솔루션이 될 것으로 기대한다"고 말했다.

plum@newspim.com