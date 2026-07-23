국민연금-한전, 데이터 맞춤 연계로 복지 사각지대 해소 나선다

AI 핵심 요약beta
- 국민연금공단이 22일 한국전력공사와 빅데이터 복지 사각지대 발굴 업무협약을 체결했다
- 두 기관은 전기 사용·사업장 데이터를 연계해 복지 소외계층을 찾아 생필품 지원 등 사회공헌을 연계하기로 했다
- 또 전기요금 복지할인 대상 검증으로 부적정 할인과 예산 누수를 막고 데이터 기반 행정을 확대하기로 했다
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생필품 지원·말벗 등 서비스 연계
[세종=뉴스핌] 신도경 기자 = 국민연금공단이 한국전력공사와 손잡고 빅데이터를 활용한 복지 사각지대 발굴에 나선다.
연금공단은 지난 22일 한국전력공사와 업무협약을 체결해 복지 사각지대를 줄이고 국민 중심의 민생 지원 강화에 나섰다고 23일 밝혔다.
이번 협약은 각 기관이 보유한 데이터를 안전하게 연계해 그동안 행정의 손길이 미치지 못했던 복지 소외계층을 적극적으로 발굴하고 촘촘한 사회안전망을 구축하기 위해 추진됐다. 연금공단은 한국전력의 전기 사용 데이터를 활용해 평소 대비 전기 사용량이 급감하거나 장기간 사용이 없는 경우 출장, 전화 등을 통해 수급자의 안전과 수급권 적정여부를 확인한다. 도움이 필요한 것으로 파악된 수급자에게 생필품 지원, 말벗 등 공단 사회공헌서비스를 연계할 계획이다.
한국전력공사는 연금공단의 사업장 정보 등을 활용해 전기요금 복지할인 제도 운영의 실효성을 한층 높일 예정이다. 탈퇴사업장, 근로자 수 등 국민연금 사업장 정보를 활용해 휴·폐업 복지시설 등을 검증함으로써 부적정 전기요금 복지할인을 방지하여 복지예산 집행의 투명성을 높일 예정이다.
두 기관은 이번 협력을 계기로 데이터 기반 행정을 확대한다. 국민이 체감할 수 있는 실질적인 지원책을 지속적으로 발굴해 나갈 예정이다.
정태규 국민연금공단 연금이사는 "공공기관 간 데이터 협력은 국민에게 빈틈없는 복지망을 제공하는 중요한 기반으로 앞으로도 다양한 기관과 협력을 확대해 복지 사각지대를 해소하는 데 앞장서겠다"고 강조했다.
sdk1991@newspim.com