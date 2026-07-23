토스·토스뱅크, 써클과 스테이블코인 결제 협력

AI 핵심 요약beta
- 토스와 토스뱅크가 22일 써클과 스테이블코인 결제 협력 위한 업무협약을 체결했다.
- 양사는 블록체인 기반 결제·정산 인프라와 디지털 지갑, USDC 활용 등 연계 방안을 공동 검토하기로 했다.
- 토스뱅크는 해외 결제·정산 효율화와 원화 디지털 자산, 토큰화 금융, AML 등 규제 준수 분야 협력을 모색한다.
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[서울= 뉴스핌] 전미옥 기자 = 토스와 토스뱅크는 미국 상장사 써클 인터넷 그룹과 스테이블코인 기반 결제 협력을 위한 업무협약을 체결했다고 23일 밝혔다.
양사는 지난 22일 써클과 가진 협약에서 블록체인 기술을 활용한 결제 및 정산 인프라 분야에서 협력 가능성을 공동으로 검토하기로 했다. 써클의 인프라와 토스·토스뱅크 생태계 간 연계 방안을 살펴보고, 규제 체계에 부합하는 범위에서 블록체인 기반 결제 및 정산 인프라의 활용 가능성을 모색할 계획이다.
토스는 슈퍼앱 기반 금융 서비스 운영 경험을 바탕으로 디지털 결제 경험 고도화를 위한 협력 방안을 검토한다. 디지털 지갑과 결제·정산 인프라 분야에서의 활용 가능성을 살펴보며, 생체인증 기반 결제 경험과 써클의 USDC 기반 금융 수단 활용 방안, 온체인 기반 프로그래머블 결제 등 블록체인 네트워크 연계 가능성도 함께 검토한다.
토스뱅크는 인터넷전문은행 운영 경험을 바탕으로 해외 결제 및 정산 인프라 분야의 협력 방안을 검토한다. 스테이블코인 인프라와 기존 법정화폐 결제망 간 연계 가능성을 살펴보고, 은행 계좌 기반 정산 운영 역량을 활용해 글로벌 결제 및 정산 구조의 속도와 효율성을 높일 수 있는 방안을 모색할 예정이다.
토스, 토스뱅크 양사는 규제 체계에 따라 원화 기반 디지털 자산 및 토큰화 금융 서비스 분야의 협력 가능성도 검토한다. 규제 준수, 리스크 관리, 보안 및 자금세탁방지(AML) 등 안전한 서비스 제공에 필요한 분야에서도 협력을 이어갈 계획이다.
romeok@newspim.com