경남도, 남해 대장군지 기념물 지정 예고…삼별초 역사적 가치 재조명

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진도 용장성·유사한 구조 증거 확보

문화유산 보호 및 활용 계획 수립



[창원=뉴스핌] 남경문 기자 = 고려 후기 대몽항쟁과 삼별초 활동의 현장으로 알려진 남해 '대장군지'가 경남도 기념물로 지정하기 위해 예고 절차에 들어갔다.

도는 23일 고려시대 삼별초와 관련된 유적인 남해 대장군지를 도 기념물로 지정 예고했다고 밝혔다.

대장군지 직상방 원경[사진=경남도]2026.07.23

남해 대장군지는 고려 후기 대몽항쟁 과정에서 삼별초의 활동과 연관된 곳으로 알려진 유적으로 남해 지역에 남아 있는 고려시대 군사·해양 활동의 흔적을 보여주는 역사 현장으로 평가된다.

도와 학계는 그간 현지조사와 검토를 통해 남해 대장군지에서 삼별초 거점으로 알려진 진도 용장성과 유사한 5단 계단식 대지 구조를 확인했다. 발굴조사에서는 고려 중기에 조성된 건물지를 확장해 대규모 축대와 배수시설 등을 단계적으로 설치한 13세기 대몽항쟁기 건물군도 함께 드러났다.

조사 결과를 토대로 남해 대장군지는 삼별초의 이동과 항쟁 양상, 남해안 일대에서 전개된 군사·해양 활동을 입체적으로 이해할 수 있는 유적으로 평가되고 있다. 지역 역사성과 학술적 가치가 함께 인정된다는 것이 도의 설명이다.

도는 남해 대장군지의 역사적 가치, 보존 상태, 지정 필요성 등을 종합적으로 검토해 온 끝에 이번 지정 예고를 통해 유적을 체계적으로 보존·관리하고 향후 역사문화자원으로 활용하기 위한 절차에 착수했다.

지정 예고 기간은 예고일로부터 30일이다. 도는 이 기간 동안 주민과 이해관계자 등 각계의 의견을 수렴한 뒤 제출된 의견을 검토하고, 문화유산위원회 심의 등 관련 절차를 거쳐 최종 지정 여부를 결정할 예정이다.

도는 문화유산의 가치를 찾고 보존하기 위해 지속적으로 조사·연구를 진행해 왔으며 지역 정체성을 담은 다양한 문화유산을 보호하기 위한 정책도 병행하고 있다.

news2349@newspim.com