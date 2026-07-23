나경원 의원 "선관위 통계 조작은 헌법 파괴…서버 전체 압수수색해야"

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"투표용지 발급·최종 득표수까지 오염 가능성 검증해야"

"국정조사 연장·특검 수사 확대…선관위 완전 해체해야"

[서울=뉴스핌] 송기욱 기자 = 나경원 국민의힘 의원은 23일 중앙선거관리위원회의 6·3 지방선거 투표율 통계 조작 의혹과 관련해 중앙선관위 서버 전체를 압수수색하고 과거 선거 전산 기록까지 전면 검증해야 한다고 주장했다.

나 의원은 이날 페이스북에 "오늘의 선관위 압수수색 수사 상황은 선거 조작의 실체가 드러난 중대한 변곡점"이라며 "참정권 박탈의 6·3 지방선거에 대해 차원이 다른 논의가 이뤄져야 한다"고 밝혔다.

그는 "6·3 지방선거 당일 선관위가 투표율 통계를 임의로 쪼개고 덧붙여 전산 시스템을 조작한 정황이 합동수사본부에 의해 포착됐다"며 "기계적 오류가 아니라 의도적인 전산 조작이자 헌법기관의 조직적 범죄"라고 주장했다.

나경원 국민의힘 의원. [사진 = 뉴스핌DB]

이어 "국민의 소중한 한 표는 헌법 제1조 2항의 '모든 권력은 국민으로부터 나온다'는 주권재민의 본질"이라며 "선관위가 이를 마음대로 주무른 것은 단순한 공전자기록위작이나 직무유기 수준을 넘어 국민의 참정권을 근본부터 유린한 헌법 파괴 행위"라고 비판했다.

나 의원은 이재명 대통령과 더불어민주당을 향해서도 "전산 조작은 절대 불가능하다며 국민의 눈과 귀를 막았던 이들은 이번 사태에 무엇이라고 답할 것인가"라고 따져 물었다.

그러면서 "몇몇 실무자의 징계로 덮고 넘어갈 수 있는 사안이 아니다"라며 "선관위 직원이 손쉽게 전산을 조작할 수 있었다면 투표율뿐 아니라 투표용지 발급 수와 최종 득표수까지 오염됐을 가능성을 배제할 수 없다"고 했다.

나 의원은 "중앙선관위 서버 전체를 압수수색하고 접속·수정 기록 로그를 낱낱이 해부해야 한다"며 "과거 선거 전산 기록도 검증 테이블에 올려 조작되거나 왜곡된 선거와 투표가 없었는지 철저히 진상을 규명해야 한다"고 강조했다.

아울러 선관위 국정조사를 즉각 연장하고 특검 수사 대상을 선관위 전산 조작과 서버 검증으로 확대해야 한다고 촉구했다.

특검 추천 방식에 대해서는 "이번 참정권 침탈 참사를 유야무야 넘어가려던 민주당은 특검 추천에 관여할 자격이 없다"며 야당 주도의 특검이 돼야 한다고 주장했다.

나 의원은 "부패한 선관위는 이미 선거를 관리할 자격을 상실했다"며 "선거 조작의 범죄 조직으로 전락한 선관위를 완전히 해체하고 다시 시작해야 한다"고 말했다.

oneway@newspim.com