해군, 첫 함정 '로봇 타수' 전투실험… 카이스트 휴머노이드 투입

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해군교육사 조함훈련장, 파이봇 활용 함정 조타 시험 운용

1단계 육상 시뮬레이션, 협수로·악기상·야간항해 상황 검증

해양 유·무인 복합전투체계 연계, 병역자원 감소 대응 방안 모색

[서울=뉴스핌] 오동룡 군사방산전문기자 = 해군이 카이스트(KAIST)와 함께 23일 경남 창원 해군교육사령부 조함훈련장에서 휴머노이드 로봇 '파이봇(PIBOT)'을 함정 타수로 투입하는 해군 최초 로봇 승조원 전투실험을 실시했다.

해군과 카이스트 연구팀은 이날 조함훈련장에서 진행한 1단계 전투실험에서 파이봇이 함교 당직사관의 조함 명령을 받아 타기를 조작하는 절차를 검증했다.

23일 해군교육사령부 조함훈련장에서 해군 최초로 진행된 로봇 승조원 전투실험에서 휴머노이드 로봇 '파이봇(PIBOT)'이 이지스구축함 서애류성룡함(DDG) 소속 함교 당직사관의 조함명령에 따라 타수 업무를 수행하고 있다. [사진=해군 제공] 2026.07.23 gomsi@newspim.com

전투실험은 육상 조함시뮬레이션을 활용한 1단계를 시작으로 정박함정 실험, 실제 해상 주간항해 실험, 주·야간 장기항해 실험 등 4단계로 계획돼 있으며 이번 실험은 첫 단계다. 해군은 이 실험을 해양 유·무인 복합전투체계(Navy Sea GHOST)와 연계해 함정 내 로봇 운용 방안을 모색하기 위한 것이라고 설명했다.

전투실험에서는 함교 당직사관이 실제 타수에게 명령하듯 파이봇에게 "키 왼편 5도, 330도 잡아!"라고 지시했고, 파이봇은 "키 왼편 5도, 330도 잡아!"라고 복창한 뒤 타기를 돌렸다. 이어 함정의 침로가 330도를 유지하자 파이봇은 "330도 잡기 끝!"이라고 보고하는 등 실제 승조원의 복명복창 절차와 동일한 방식으로 조함 업무를 수행했다.

해군 장병들이 경남 창원 해군교육사령부 조함훈련장 함교 시뮬레이터에서 휴머노이드 로봇 '파이봇(PIBOT)'과 함께 조함 전투실험을 진행하고 있다. [사진=해군 제공] 2026.07.23 gomsi@newspim.com

이날 실험은 협수로, 악기상, 야간항해 등 침로 변경이 빈번한 상황을 부여해 진행됐으며, 해군은 파이봇이 당직사관의 명령을 충실히 이행했다고 밝혔다.

전투실험을 주관한 김형준 해군전력분석시험평가단장(준장)은 "이번 전투실험은 함정 승조원 고유의 업무 영역이었던 조함을 로봇이 오류 없이 수행할 수 있는지 분석·평가할 수 있는 첫걸음"이라며 "해군은 이번 전투실험 결과를 바탕으로 함정에서 로봇을 운용할 수 있는 방안을 모색하며 함정 승조원들의 업무를 경감시키고 아울러 병역자원 급감, 비약적인 첨단기술 발전 등 변화하는 국방환경에 능동적으로 대응해나갈 것"이라고 말했다.

연구책임자인 카이스트 심현철 교수는 "그간 참여 연구진이 개발한 피지컬 AI 기반 인간형 로봇으로 해군 함정 조타수 업무 수행 가능성을 실험할 수 있게 되어 매우 뜻깊게 생각한다"고 말했다.

경남 창원 해군교육사령부 조함훈련장 함교 시뮬레이터에서 해군 장병들과 카이스트 연구진이 휴머노이드 로봇 '파이봇(PIBOT)'을 투입해 로봇 타수 전투실험을 진행하고 있다. [사진=해군 제공] 2026.07.23 gomsi@newspim.com

해군과 카이스트 연구팀은 전투실험에 앞서 파이봇이 문장의 의미를 이해하고 적절한 응답을 생성하는 인공지능(AI) 기술인 대규모 언어모델(LLM)을 활용해 함정의 조함 절차를 실행할 수 있도록 설계했다.

1단계 실험에서 축적한 명령 입력부터 실행 완료까지의 반응시간, 타기 조작의 적절성, 운용자 편의성 등 데이터를 분석해 보완사항을 도출하고, 향후 2~4단계 실험에 적용해 실제 해상 운용에 대비한 안전성 검증을 이어갈 계획이다.

해군은 이번 전투실험을 통해 조함을 비롯해 로봇이 대체 수행할 수 있는 업무 범위를 파악해 함정 승조원 업무를 경감하고, 인구절벽에 따른 병역자원 감소 등 미래 안보환경 변화에 선제적으로 대응한다는 방침이다.

한편, 파이봇 개발은 국방과학연구소(ADD)의 미래도전 국방기술 연구개발사업의 하나로, 방위사업청이 2022년부터 57억 원을 출연해 카이스트 주도로 연구를 진행 중이다.

gomsi@newspim.com