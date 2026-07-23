전주시, 에너지 절약 실천 인센티브 지급…온실가스 6524t 감축

AI 핵심 요약beta
- 전주시가 23일 에너지 절약 시민 1만1808명에게 탄소중립포인트 인센티브 2억1600만원을 지급했다.
- 참여 가구 온실가스 6524t 감축해 20년생 소나무 147만그루 식재 효과를 거둔 것으로 분석됐다.
- 전주시는 연중 상시로 탄소중립포인트제 참여자를 모집하며 시민들의 에너지 절약 실천을 독려하고 있다.
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[전주=뉴스핌] 이백수 기자 = 전북 전주시는 에너지 절약으로 탄소중립을 실천한 시민 1만1808명에게 총 2억1600만원의 탄소중립포인트 인센티브를 지급했다고 23일 밝혔다.
이번 인센티브는 탄소중립포인트제 에너지 분야 참여 가구 가운데 지난해 하반기 에너지 사용량을 줄인 시민을 대상으로 현금, 기부, 그린카드 포인트, 지역화폐 형태로 지급됐다.
탄소중립포인트제는 시민의 자발적인 온실가스 감축을 유도하는 대표적인 참여 프로그램이다.
에너지 분야는 최근 2년간 전기·수도·가스 사용량과 현재 사용량을 비교해 5% 이상 감축하면 가정은 연간 최대 10만원, 상업시설은 연간 최대 40만원의 인센티브를 받을 수 있다.
이번 참여 가구의 온실가스 감축량은 총 6524t으로 20년생 소나무 147만 그루를 심는 것과 같은 효과를 거둔 것으로 분석됐다.
이는 지난해 같은 기간보다 약 2765t 증가한 수치로 시민들의 적극적인 에너지 절약 실천이 기후변화 대응 성과로 이어진 것으로 평가된다.
시는 생활 속 에너지 절약 실천을 확산하기 위해 탄소중립포인트제 에너지 분야 참여자를 연중 상시 모집하고 있다.
참여를 희망하는 시민은 전기·수도·가스 고객번호 또는 수용가번호를 확인한 뒤 탄소중립포인트제 누리집이나 전주시 기후변화대응과, 가까운 동 주민센터에서 신청하면 된다.
박은주 전주시 복지환경국장은 "에너지 절약은 기후위기 대응을 위한 가장 쉽고 효과적인 실천 방법"이라며 "더 많은 시민이 탄소중립포인트제에 참여해 탄소중립 사회 실현에 함께해 주시길 바란다"고 말했다.
lbs0964@newspim.com