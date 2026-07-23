안산시, 아동친화도시 추진위·옴부즈퍼슨 정기회의 개최

AI 핵심 요약beta
- 안산시가 22일 아동친화도시 정기회의를 열었다.
- 유니세프 상위인증 성과와 2026년 시행계획을 논의했다.
- 아동권리교육 확대와 협력 강화에 나서기로 했다.
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아동권리교육 대상 확대·교육청 등 유관기관 협력 강화 추진
[안산=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기 안산시는 지난 22일 아동이 살기 좋은 환경을 조성하고 아동 권리를 보장하기 위해 '2026년 아동친화도시 추진위원회 및 아동권리 대변인(옴부즈퍼슨) 정기회의'를 개최했다고 23일 밝혔다.
시에 따르면 이번 회의는 안산시의 유니세프 아동친화도시 상위인증 획득 성과를 공유하고 2026년도 아동친화도시 조성 연차별 시행계획에 대한 전문가들의 의견을 수렴하기 위해 마련됐다.
이날 회의에서는 ▲ 유니세프 아동친화도시 상위인증 추진 성과 보고 ▲ 2026년 아동친화도시 조성 연차별 시행계획 자문 ▲ 아동권리교육 대상 확대 방안 ▲ 지역사회 유관기관 협력 체계 강화 등 주요 현안이 다각도로 논의됐다.
시는 올해 아동권리교육 대상을 대폭 확대하고 안산교육지원청 및 관내 아동 관련 기관과의 협력 네트워크를 한층 강화할 방침이다. 이를 바탕으로 아동이 일상 속에서 직접 체감할 수 있는 권리 존중 문화를 확산시켜 나갈 계획이다.
시는 그동안 아동의 4대 기본 권리인 생존권, 보호권, 발달권, 참여권 보장은 물론 아동친화적 법·제도 정비를 통해 모든 아동이 안전하게 성장할 수 있는 기반을 구축해 왔다.
이민근 안산시장은 "유니세프 상위인증 획득은 안산시가 명실상부한 아동친화도시로 한 단계 더 도약하는 뜻깊은 계기"라며 "전문가 위원들과 아동권리 대변인의 고견을 바탕으로 아동이 주인이 되고 권리가 존중받는 행복 도시를 만드는 데 행정력을 집중하겠다"고 말했다.
1141world@newspim.com