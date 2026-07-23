무안군·무안군의회 "국립의대 2030 신설 시급…지금이 마지막 골든타임"

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서부권 의료젹차 해소

[무안=뉴스핌] 조은정 기자 = 전남광주통합특별시 무안군과 무안군의회는 23일 국립 의과대학과 대학병원 설립을 촉구하며 2030년 신설의 시급성을 강조했다.

무안군과 무안군의회는 이날 공동 입장문을 내고 전남 국립 의과대학과 대학병원 설립을 촉구했다.

무안군·무안군의회는 23일 오전 무안군의회 별관 회의살에서 2030년 전남 국립 의과대학 설랍을 위한 정부의 조속한 절차 추진을 촉구하는 공동 입장문을 발표하고 있다. [사진=조은정 기자] 2026.07.23 ej7648@newspim.com

이날 기자회견에서 양 기관은 "국립 의과대학과 대학병원 설립은 전남 서부권의 의료 불균형을 해소하고 지역민의 생명과 건강을 지키기 위한 국가 공공의료 정책의 핵심 과제"라고 밝혔다.

국립목포대학교는 1990년 의대 정원 배정을 정부에 처음 건의한 이후 36년간 설립을 추진해 왔다. 문재인 정부 시기 교육부 연구용역을 통해 의대 설립 타당성도 확보됐다는 설명이다.

보건복지부와 국립중앙의료원 조사에 따르면 서부권 다수 지역은 분만·응급의료 취약지로 분류된다. 고령층과 치매환자, 중증장애인 등 의료취약계층 비율도 높다. 도서지역이 많은 특성으로 응급환자 이송과 의료 이용이 제한돼 치료 가능 사망률이 전남 평균보다 높은 것으로 나타났다. 관외 진료 인원과 진료비 역시 타 지역 대비 높은 수준이다.

양 기관은 "전남 서부권은 장기간 방치된 의료 취약지역으로 필수의료 접근성이 크게 떨어진다"며 "국립 의대와 대학병원 설립은 더 이상 늦출 수 없는 과제"라고 강조했다.

이어 "지금이 2030년 전남 국립의대 신설 절차를 추진할 마지막 골든타임"이라며 "정부가 절차를 신속히 진행해야 예산 반영 등 후속 행정도 차질 없이 이어질 수 있다"고 밝혔다.

또 "정부는 국가 공공의료 정책 원칙에 따라 흔들림 없이 신설 절차를 조속히 추진해야 한다"며 "지역민 염원 실현을 위해 무안군과 군의회도 설립 지원에 최선을 다하겠다"고 덧붙였다.

이날 입장문에는 김산 무안군수와 임윤택 무안군의회 의장 등 군의원 일동이 이름을 올렸다.

ej7648@newspim.com