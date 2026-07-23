대전 중구 주점 화장실서 흉기 휘두른 50대 긴급체포

[대전=뉴스핌] 김수진 기자 = 대전의 한 주점에서 다른 손님에게 흉기를 휘두른 뒤 달아난 50대 남성이 경찰에 붙잡혔다.
23일 대전중부경찰서에 따르면 A씨는 전날 오후 9시 54분쯤 대전 중구의 한 상가 건물에 있는 주점 화장실에서 30대 남성 B씨를 흉기로 수차례 찌른 혐의를 받고 있다.
범행 직후 주점을 빠져나간 A씨는 신고를 받고 추적에 나선 경찰에 약 1시간 만에 긴급체포됐다. 검거 당시 A씨는 자신의 집으로 이동 중이었던 것으로 전해졌다.
크게 다친 B씨는 의식을 잃은 상태로 병원에 옮겨져 수술을 받았으나 현재 위중한 상태인 것으로 알려졌다.
A씨와 B씨는 각각 다른 일행과 함께 주점을 찾았던 손님으로 파악됐다. A씨는 범행 당시 술에 많이 취한 상태였던 것으로 조사됐다.
경찰은 두 사람 사이에 다툼이 있었는지와 흉기를 미리 준비했는지 등을 조사하고 있다.
경찰은 추가 조사를 마치는 대로 A씨에 대한 구속영장 신청 여부를 결정할 방침이다.
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