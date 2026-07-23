국민의힘, 24일 '맞불' 부동산 토론회 개최…공급확대·규제 정상화 대안 제시

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오전 10시 국회에서 개최...서울시도 참석

"대통령 29억 아파트 거래는 정책 자기모순"

[서울=뉴스핌] 신정인 기자 = 국민의힘이 이재명 정부의 부동산 정책을 '자기모순'으로 규정하며, 시장 정상화와 실질적 대안 마련을 위한 대규모 토론회를 개최한다.

국민의힘은 오는 24일 오전 10시 서울 여의도 국회 본관에서 부동산 정책 정상화 토론회를 진행한다고 23일 밝혔다.

[서울=뉴스핌] 장동규 기자 = 장동혁 국민의힘 대표가 23일 오전 서울 여의도 국회에서 열린 최고위원회의에서 이재명 대통령의 아파트 매매 관련해 비판을 하고 있다. 2026.07.23 jk31@newspim.com

국민의힘은 "이 대통령의 기상천외한 29억 원 아파트 매매는 이재명 정권의 '부동산 정책 자기모순'을 대통령 스스로 드러낸 상징적 사건"이라며 "국민에게는 강도 높은 대출 및 거래 규제를 적용하면서 정작 대통령 본인은 일반 국민이 활용하기 힘든 방식을 동원해 국민적 박탈감과 분노가 극에 달해 있다"고 지적했다.

이어 23일 개최되는 정부 주재 부동산 대토론회를 두고 "정부 토론회가 신뢰를 회복할 진정성 있는 대책을 내놓을지, 국민이 납득하기 어려운 변명과 궤변으로 일관할지 엄중히 지켜볼 것"이라며 "정부 토론회 결과를 면밀히 평가·검증해 시장 원리에 맞는 정상적인 대안을 제시하겠다"고 강조했다.

24일 열리는 토론회에는 장동혁 당대표와 정점식 원내대표 등 국민의힘 지도부가 참석한다.

토론회 좌장은 심교언 건국대학교 부동산학과 교수가 맡으며, 서울시 관계자와 부동산 전문가, 일반 국민 등이 함께 자리해 현행 부동산 정책의 구조적 문제점을 진단하고 실질적인 대책을 논의할 예정이다.

아울러 국민의힘은 서울시와의 정책 공조도 한층 강화할 방침이다. 국민의힘은 향후 오세훈 서울시장과 함께 지난 2월에 이어 '제2차 부동산정책협의회'를 조속히 추진하겠다고 밝혔다.

국민의힘은 "민간 중심의 공급 확대, 재개발·재건축 활성화, 규제 정상화 등 국민이 체감할 수 있는 정책을 마련해 나가겠다"며 "정상적인 방법으로 내 집을 사고팔 수 있는 상식적인 대한민국, 내 집 마련의 희망을 품고 사는 대한민국을 만드는 데 최선을 다하겠다"고 덧붙였다.

allpass@newspim.com