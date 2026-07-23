양주경찰서·경기도서민금융복지지원센터, 금융취약피해자 지원 '맞손'

AI 핵심 요약beta
- 양주경찰서는 22일 경기도서민금융복지지원센터와 금융취약범죄피해자 지원 업무협약을 체결했다.
- 두 기관은 채무상담·채무조정 등 전문 지원을 연계해 피해자의 경제적 부담을 줄이고 자립 기반을 마련하기로 했다.
- 경제적 요인이 가정폭력·스토킹 등으로 번지는 것을 차단하고 통합 지원체계를 구축해 지속적인 모니터링을 실시하기로 했다.
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[양주=뉴스핌] 안성진 기자 = 양주경찰서가 채무 부담 등으로 심리·경제적 어려움을 겪는 금융취약피해자의 회복을 돕고 경제적 문제에서 비롯된 가정폭력·스토킹 등 관계성 범죄 피해자에 대한 지원 연계 체계를 구축하기 위해 경기도서민금융복지지원센터와 업무협약(MOU)을 체결했다.
양주경찰서는 지난 22일 경기도서민금융복지지원센터와 협약을 맺고 경제적 어려움을 겪는 범죄피해자의 금융·채무 상담과 채무조정 등 전문적 지원을 연계해 피해자의 경제적 부담을 완화하고 자립 기반을 마련하는 데 힘을 모으기로 했다.
이번 협약은 채무 갈등 등 경제적 요인이 가정폭력, 스토킹 등 또 다른 범죄로 이어지는 것을 사전에 차단하고 피해자 중심의 통합 지원체계를 구축하는 데 목적을 두고 있다.
양주경찰서 피해자보호팀은 협약을 계기로 채무 문제 등으로 경제적 어려움을 겪는 금융취약피해자를 적극적으로 발굴하고 가정폭력 사건 발생 시 경제적 원인을 근본적으로 해결할 수 있도록 피해자의 동의를 받아 경기도서민금융복지지원센터와 상담을 연계할 계획이다.
경기도서민금융복지지원센터는 금융·채무 상담, 채무조정, 복지서비스 연계 등 전문 지원을 제공하며 양 기관은 피해자의 경제적 회복과 안정적 자립을 위해 지속적인 연계와 사후 모니터링을 실시하는 등 통합 지원체계를 강화해 나가기로 했다.
김종재 양주경찰서장은 "범죄피해자의 실질적인 회복을 위해서는 심리적 지원뿐만 아니라 경제적 회복 기반 마련도 중요하다"며 "특히 경제적 빈곤과 채무 갈등이 가정폭력이나 관계성 범죄로 심화되는 경우가 많은 만큼 이번 협약을 계기로 전문기관과의 협력을 더욱 강화해 피해자의 조속한 일상 회복과 안정적인 자립을 적극 지원하겠다"고 밝혔다.
asj7376@newspim.com