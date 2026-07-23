롯데건설, AI·로봇 스타트업과 맞손…8개 기술 현장서 검증

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창업진흥원·서울경제진흥원 지원사업 참여

건설 자동화부터 바닥충격음 저감까지 실증 확대

[서울=뉴스핌] 정영희 기자 = 롯데건설이 건설 자동화와 인공지능(AI), 로봇 분야 스타트업과의 기술 협업을 확대한다.

롯데건설 2026 오픈이노베이션 프로그램 이미지 [자료=롯데건설]

23일 롯데건설은 창업진흥원과 서울경제진흥원이 주관하는 오픈이노베이션 지원사업에서 최대 6억2000만원 규모의 기술실증(PoC) 지원금을 확보했다고 밝혔다.

롯데건설은 올해 창업진흥원이 공고한 3개 오픈이노베이션 프로그램에 총 5개 협업 과제를 신청해 모두 최종 선정됐다.

'민관협력 오픈이노베이션 지원사업 상호자율탐색형'에서는 국내 건설 자동화 스타트업 스패너와 내년 1월까지 현장 실증을 진행한다.

'초격차 스타트업 프로그램 이노웨이브'를 통해 선정된 리젠티앤아이와는 오는 12월까지 공동주택 바닥충격음 저감 등 주거 성능 향상을 위한 실증을 이어간다.

'민관협력 오픈이노베이션 지원사업 전략과제해결형'에서는 자재운반용 자율주행 로봇과 자율·원격 토공 중장비 관제, AI 지능형 모니터링 등 3개 과제가 채택됐다. 롯데건설은 오는 8월 협력 스타트업을 선정한 뒤 기술 실증에 들어갈 예정이다.

서울경제진흥원과의 협업도 추진한다. 롯데건설은 서울경제진흥원의 '서울창업허브 성수'와 함께 운영하는 스타트업 프로그램을 통해 현장에 즉시 도입할 수 있는 기술을 보유한 스타트업 3개사를 최종 선발했다.

선발 기업은 AI 기반 감리기록 관리 기술을 보유한 더블에스앤디티와 AI 실내측위 기반 결함 탐지 기술을 개발한 프릭테크, 이종 로봇 통합 관제 기술을 보유한 모빌리티원이다.

이들 기업은 오는 11월까지 롯데건설의 실제 시공 현장에서 AI 기반 감리기록 관리와 결함 탐지, 로봇 통합 관제 기술을 실증한다.

롯데건설은 2023년 기술연구원에 오픈이노베이션 전담 조직을 신설했다. 이후 개발과 건축, 토목, 플랜트, 안전보건 등 전 사업본부와 협력해 현장에 적용할 수 있는 과제를 발굴해 왔다.

스타트업과의 협업 결과물을 현장에 적용하는 한편 우수 기술은 공동으로 개발하고 지식재산권도 함께 출원한다. 이를 통해 스타트업의 자생력을 높이는 지속가능한 상생 모델을 정착시킨다는 계획이다.

롯데건설 관계자는 "건설 자동화와 AI, 로봇 기술은 미래 건설산업의 핵심 경쟁력으로 부상하고 있다"며 "공공기관과 유기적으로 협업해 우수한 기술력을 보유한 스타트업을 발굴하고 스마트건설 기술 혁신을 선도하겠다"고 말했다.

[AI 그래픽 생성=정영희 기자]

Q. 롯데건설이 확보한 기술실증 지원금은 얼마인가요?

A. 롯데건설은 창업진흥원과 서울경제진흥원이 주관하는 오픈이노베이션 지원사업을 통해 최대 6억2000만원 규모의 기술실증(PoC) 지원금을 확보했습니다.

Q. 창업진흥원 오픈이노베이션 사업에서는 어떤 과제가 선정됐나요?

A. 롯데건설이 신청한 5개 협업 과제가 모두 선정됐습니다. 스패너와 진행하는 건설 자동화 현장 실증, 리젠티앤아이와 추진하는 공동주택 바닥충격음 저감 기술 실증, 자재운반용 자율주행 로봇, 자율·원격 토공 중장비 관제, AI 지능형 모니터링 과제입니다.

Q. 서울경제진흥원 프로그램을 통해 선정된 스타트업은 어디인가요?

A. AI 기반 감리기록 관리 기술을 보유한 더블에스앤디티와 AI 실내측위 기반 결함 탐지 기술을 개발한 프릭테크, 이종 로봇 통합 관제 기술을 보유한 모빌리티원 등 3개사가 선정됐습니다.

Q. 선정된 기술은 언제까지 어디에서 실증되나요?

A. 스패너와의 현장 실증은 내년 1월까지, 리젠티앤아이와의 주거 성능 향상 실증은 오는 12월까지 진행됩니다. 서울경제진흥원을 통해 선발된 3개사는 오는 11월까지 롯데건설의 실제 시공 현장에서 관련 기술을 실증합니다.

Q. 롯데건설이 오픈이노베이션 사업을 추진하는 목적은 무엇인가요?

A. 건설 자동화와 AI, 로봇 분야의 우수 스타트업을 발굴해 현장에 적용할 수 있는 스마트건설 기술을 확보하기 위해서입니다. 우수 기술은 스타트업과 공동 개발하고 지식재산권도 함께 출원해 지속가능한 상생 모델을 구축할 계획입니다.

chulsoofriend@newspim.com