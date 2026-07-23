하나증권, 개인형 IRP 수익률 3분기 연속 증권사 1위

AI 핵심 요약beta
- 하나증권은 23일 개인형IRP 최근1년 수익률54.91%로 3분기연속 증권업계1위를 기록했다고 밝혔다.
- 하나증권은 DC·DB형 퇴직연금 원리금비보장형 장기수익률에서도 증권사 1위를 달성했고 연금자산은 5조원에 근접했다고 했다.
- 하나증권은 연금컨설팅실 신설과 자산관리센터 확대 등 조직을 개편하고 생애주기 기반 연금 자산관리 서비스를 강화하겠다고 했다.
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DC·DB 10년 수익률도 각각 9.55%·7.03%로 선두
[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 하나증권은 올해 2분기 개인형 퇴직연금(IRP) 원리금비보장형의 최근 1년 수익률이 54.91%를 기록해 3개 분기 연속 증권업계 1위에 올랐다고 23일 밝혔다.
금융감독원 통합연금포털에 따르면 하나증권의 개인형 IRP 원리금비보장형 수익률은 올해 2분기 기준 최근 1년 54.91%, 최근 3년 23.33%로 집계됐다. 두 항목 모두 증권사 가운데 가장 높은 수준이라고 회사 측은 설명했다.
확정기여형(DC)과 확정급여형(DB) 퇴직연금의 장기 수익률도 증권사 1위를 기록했다. 하나증권의 원리금비보장형 최근 10년 수익률은 DC형 9.55%, DB형 7.03%다.
하나증권은 연금 자산관리 조직도 개편했다. 최근 '연금컨설팅실'을 신설하고 기존 관련 조직을 '연금자산관리센터'로 확대했다.
글로벌 상장지수펀드(ETF) 등 투자상품을 활용해 고객의 투자 성향과 은퇴 시기를 반영한 포트폴리오와 상담 서비스를 제공하고 있다. 영업점 대면 상담과 디지털 자산관리 서비스도 연계해 운영한다.
하나증권은 고용노동부가 주관하는 퇴직연금사업자평가의 원리금비보장형 수익률 부문에서 4년 연속 상위 10% 사업자로 선정됐다고 설명했다. 퇴직연금과 개인연금을 합한 연금자산은 5조원에 근접했다.
김승균 하나증권 연금사업단장은 "연금은 장기적 관점에서 분산투자와 리밸런싱을 통한 수익률 관리가 중요하다"며 "고객의 생애주기를 고려한 자산관리 서비스를 강화하겠다"고 말했다.
dconnect@newspim.com