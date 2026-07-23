밸로프, '아틀란티카 온라인' 용병 아서 초월 업데이트

AI 핵심 요약beta
- 밸로프가 23일 아틀란티카 온라인 아서 초월을 업데이트했다.
- 아서 스킬 성능을 조정하고 성왕·패왕아서 효과를 강화했다.
- 아발론의 가호 추가와 여름·복귀 이벤트도 함께 진행했다.
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공통 마법 '아발론의 가호' 추가
[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 밸로프는 전략형 턴제 다중접속역할수행게임(MMORPG) '아틀란티카 온라인'의 용병 아서 초월 업데이트를 진행했다고 23일 밝혔다.
아서는 아서왕 전설의 주인공과 카멜롯의 전령을 콘셉트로 제작된 근접 전투형 용병이다. 영입 당시에는 '기사'라는 이름으로 합류하며 레벨업과 승급을 거쳐 140레벨에 도달하면 '성왕아서'와 '패왕아서' 가운데 하나를 전직 경로로 선택할 수 있다.
이번 업데이트에서는 아서가 보유한 스킬의 성능을 조정하고 성왕아서와 패왕아서의 전투 방식에 따라 각각의 스킬 효과를 강화했다.
마법 스킬 '아발론의 가호'도 새로 추가했다. 아발론의 가호는 아군 용병에 전투 관련 효과를 부여하는 스킬로 성왕아서와 패왕아서가 공통으로 습득할 수 있다. 밸로프는 해당 스킬이 아서의 전투 활용 범위를 넓힐 것으로 기대하고 있다.
밸로프는 아서 초월 업데이트와 함께 여름 시즌 이벤트와 복귀 이용자 대상 이벤트를 진행한다. 복귀 이용자에게 별도 혜택을 제공하고 여름 테마의 시즌 이벤트 참여자에게 보상을 지급할 예정이다. 신규 이용자와 복귀 이용자 모두 이벤트에 참여할 수 있다.
dconnect@newspim.com