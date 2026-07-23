빗썸, 80대 이상 영상통화 본인 확인으로 금융사기 차단

AI 핵심 요약beta
- 빗썸이 23일 80대 이상 고령층 영상통화 본인확인을 시행했다.
- 신규 가입과 주기적 고객확인 때 명의도용을 막는 제도다.
- 고령층 계정 악용을 차단하고 금융사고를 예방했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울= 뉴스핌] 전미옥 기자 = 빗썸은 80대 이상 고령층을 대상으로 영상통화를 통한 추가 본인확인 절차를 운영한다고 23일 밝혔다. 지난 4월 1일부터 시행된 이 제도는 신규 회원가입과 주기적 고객확인 시 고객센터와 영상통화로 본인 여부를 확인하는 방식이다.
비대면 금융거래 확산에 따라 고령층을 겨냥한 명의도용, 계정대여, 투자사기 등 금융범죄가 증가하고 있다. 디지털 금융서비스 이용 경험이 부족한 초고령층은 제3자에 의해 계정이 개설되거나 악용될 위험이 높다.
영상통화로 본인임이 확인되고 서비스 이용 의사가 확인되면 정상 거래가 가능하다. 본인이 직접 이용하지 않는 계정으로 확인되면 즉시 로그인이 차단된다. 영상통화 연결이 이뤄지지 않을 경우 총 4회까지 시도하며, 최종 미수신 시에는 출금 및 출고 기능이 일시 제한된다.
빗썸은 제도 도입 이후 금융사고 위험 계정을 발견해 차단했다. 최근 초고령 회원과의 영상통화에서 회원이 계정 이용 사실이나 거래 내역을 인지하지 못하고 있는 정황을 포착한 후 즉시 거래 제한 조치를 취해 피해를 방지했다.
빗썸 관계자는 "법적 의무 사항은 아니지만 고령층을 노린 금융범죄 위험을 예방하기 위해 선제적으로 도입한 안전장치"라고 설명했다.
romeok@newspim.com