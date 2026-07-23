심덕섭 고창군수 "해풍고추 경쟁력 강화·농가 판로확대 지원"

AI 핵심 요약beta
- 심덕섭 고창군수는 23일 건고추장터를 찾아 농업인들을 격려하고 해풍고추 경쟁력 강화 방안을 논의했다
- 고창군은 건고추 유통현황과 가격동향을 점검하며 브랜드 가치 제고와 안정적 판매기반 마련을 위한 현장 소통을 진행했다
- 11월23일까지 고창 농산물유통센터서 매주 주말과 장날에 건고추장터를 운영하며 생산자·소비자 상생 직거래 공간으로 지원을 확대하기로 했다
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11월 23일까지 주말·장날 오전 5시부터 오후 1시 직거래
[고창=뉴스핌] 이백수 기자 = 심덕섭 고창군수는 23일 고창 건고추장터를 찾아 농업인들을 격려하고 고창 해풍고추의 경쟁력 강화와 판로 확대 방안을 논의했다고 밝혔다.
심 군수는 이날 고창건고추상인회와 읍면 고추작목회장 등을 만나 건고추 유통 현황과 시장 가격 동향을 살피고 농가 의견을 청취했다.
이어 전국 최고 품질로 평가받는 고창 해풍고추의 브랜드 가치를 높이고 안정적인 판매 기반을 마련하기 위한 현장 소통도 진행했다.
고창 건고추장터는 오는 11월 23일까지 약 4개월간 고창군 농산물종합유통센터에서 운영된다. 장터는 매주 주말과 고창 장날인 매월 3일, 8일, 13일, 18일, 23일, 28일 오전 5시부터 오후 1시까지 열린다.
심덕섭 군수는 "건고추장터가 생산농가에는 안정적인 판로가 되고 소비자에게는 우수한 품질의 건고추를 믿고 저렴하게 구매할 수 있는 공간이 되길 바란다"며 "생산자와 소비자 모두 만족하는 상생의 직거래 장터가 될 수 있도록 지원을 확대해 나가겠다"고 말했다.
gojongwin@newspim.com