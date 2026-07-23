우리은행, 네이버페이에 개인형IRP 상담 서비스 출시

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[서울=뉴스핌] 김양섭 기자= 우리은행(은행장 정진완)은 네이버페이와 제휴해 개인형IRP 상담 서비스를 지난 22일 선보였다. 이번 제휴로 우리은행은 개인형IRP 상담 서비스 분야에서 시중은행 중 유일하게 네이버페이와 협력하게 됐다.

이번 서비스는 네이버페이 내 새롭게 신설된 '연금홈'을 통해 이용할 수 있다. 이용자가 '연금홈'에서 우리은행 연금 상담을 선택하면 우리은행 연금 전문 상담사와 비대면으로 개인형IRP 상품 운용 등을 상담받을 수 있다. 상담 후 우리WON뱅킹 링크가 전송되면 우리WON뱅킹 앱으로 이동해 개인형IRP 신규 가입을 완료할 수 있다.

향후에는 우리은행 연금 상담 후 별도로 우리WON뱅킹 앱에 접속하지 않고 우리은행 모바일 웹사이트에서 간편하게 개인형IRP에 가입할 수 있는 절차도 마련해 편의성을 한층 높일 예정이다.

우리은행 박의정 연금마케팅지원팀장은 "이번 서비스는 금융소비자가 가장 많이 이용하는 생활 플랫폼에서 쉽고 편리하게 퇴직연금을 시작할 수 있도록 금융 절차를 혁신한 사례"라며 "앞으로도 플랫폼 기업과의 협업을 확대해 연금 가입자의 접점을 넓히고, 누구나 편리하게 이용할 수 있는 디지털 연금 서비스를 지속적으로 선보이겠다"고 말했다.

한편, 우리은행은 네이버페이와 제휴 서비스 출시 이외에도 다양한 연금 이벤트를 실시한다. 오는 7월 22일부터 10월 30일까지 확정기여형 퇴직연금(DC) 및 개인형IRP에 △신규 가입 △추가 입금 △자동이체 등록을 하면 최대 3만원 상당의 Npay 포인트를 받을 수 있다.

신규 가입 이벤트는 DC 또는 IRP 신규 가입 시(10만원 이상 입금 포함) 선착순 2만명에게 Npay 포인트 5천원을 지급한다. 입금 이벤트는 △DC와 개인형IRP 입금액 합산 1천만원 이상 시 선착순 4,000명에게 1만원을 △3천만원 이상 시 선착순 3,000명에게 2만원을 지급한다. 자동이체 이벤트는 매월 10만원 이상 자동이체 등록⸱이체 시 선착순 2만명에게 5천원을 지급한다.

[지료=우리은행]

ssup825@newspim.com