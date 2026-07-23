LG전자, 베트남서 항균소재 증산…B2B 확대

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하이퐁 라인 가동, 연 6500톤 공급체계 확보

북미·유럽 넘어 인도·동남아 시장 공략

[서울=뉴스핌] 김정인 기자 = LG전자가 베트남에 항균·코팅 기능성 소재 생산라인을 구축하고 글로벌 기업간거래(B2B) 사업 확대에 나선다. 창원과 하이퐁을 합쳐 연간 6500톤의 생산능력을 확보하고, 매년 두 배 이상 성장 중인 소재 사업을 새 성장동력으로 육성한다.

LG전자는 최근 베트남 하이퐁 생산법인에서 유리 파우더 기반 기능성 소재인 'LG 퓨로텍'과 '이지클린 법랑' 생산라인을 가동했다고 23일 밝혔다.

베트남 하이퐁 생산법인에서 유리 파우더 기반 기능성 소재인 'LG 퓨로텍'과 '이지클린(Easy-Clean) 법랑' 생산라인을 가동하고 있다. [사진=LG전자]

하이퐁 생산라인은 3200㎡ 규모로 연간 약 2000톤을 생산할 수 있다. 기존 경남 창원 LG스마트파크의 연간 4500톤 생산능력을 더하면 전체 공급 규모는 연간 6500톤으로 늘어난다.

LG전자는 창원과 하이퐁의 이원화된 생산체계를 활용해 북미와 유럽, 중국뿐 아니라 인도와 동남아 등 글로벌 사우스 지역의 수요에 대응하고 납기 경쟁력을 높일 계획이다.

◆ 공정 80% 자동화…글로벌 공급 확대

하이퐁 생산라인은 원료 투입부터 용융·냉각·분쇄·포장·출하에 이르는 전체 공정의 약 80%를 자동화했다. 생산 효율성과 안정성을 높이고 제품의 품질 편차를 줄이기 위한 조치다.

핵심 공정인 용융 단계에는 정밀 온도 제어 기술을 적용했다. 용융로 내부 온도를 균일하게 유지하고 내화물 침식을 최소화해 이물질 유입을 줄였다.

LG 퓨로텍을 로봇이 자동으로 포장해 출하하는 모습. 하이퐁 생산라인은 원료 투입부터 용융, 냉각, 분쇄, 포장, 출하에 이르는 전체 공정의 약 80%를 자동화해 산 효율성과 안정성, 품질 균일성 확보했다. [사진=LG전자]

LG 퓨로텍은 플라스틱과 페인트, 고무 등에 소량 첨가해 미생물로 인한 오염과 곰팡이 발생을 억제하는 소재다. 가전제품뿐 아니라 건축자재와 위생용품, 식품 포장재, 의료장비 등에 활용할 수 있다.

이지클린 법랑은 금속 표면에 유리질 세라믹을 입히는 코팅 소재다. 전자레인지와 오븐 내부에 적용하면 음식물과 기름때를 쉽게 제거할 수 있으며 고온에서도 품질을 유지한다.

◆ 특허 420건 확보…적용 분야 확장

LG전자는 지난해 미국과 유럽의 항균제 관련 규제 등록과 유해성 평가를 완료했다. 1996년부터 유리 파우더 연구를 진행하며 기능성 소재 관련 특허도 420여 건 확보했다.

최근에는 해양 생태계 복원을 돕는 'LG 마린 밸런스'와 계면활성제 사용을 줄이는 세탁 소재 'LG 미네랄 워시' 등으로 사업 영역을 확대하고 있다.

LG전자의 기능성 소재 사업 매출은 사업을 본격화한 2023년 이후 매년 두 배 이상 성장하고 있다.

김영석 LG전자 HS기능성소재사업실장은 "생산 인프라와 품질 경쟁력을 기반으로 고객이 필요로 하는 차별화된 소재 솔루션을 제공하며 사업 기회를 지속 확대하겠다"고 말했다.

kji01@newspim.com