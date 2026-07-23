진천 전통 엿, 북미·태평양 6개 지역 수출길 열어…군 맞춤 지원 결실

AI 핵심 요약beta
- 장수식품이 23일 북미·태평양 6개 지역과 엿 수출 계약을 확정했다
- 진천군은 FDA 인증 지원과 시설 개선 사업으로 엿 수출 기반을 마련했다
- 냉장창고와 자동 절단기 도입으로 대량 주문 대응과 생산 효율을 높였다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[진천=뉴스핌] 백운학 기자 = 충북 진천의 전통 식품인 엿이 미국과 캐나다 등 북미 주요 도시를 포함한 해외 시장 진출에 성공했다.
지방자치단체의 단계적 지원과 업체의 생산 기반 확충이 맞물리며 실질적인 수출 성과로 이어졌다는 평가다.
진천군농업기술센터는 관내 전통 엿 가공업체 '장수식품'이 뉴욕, 시애틀, 로스앤젤레스(LA), 밴쿠버, 토론토, 괌 등 북미·태평양 6개 지역과의 수출 계약을 최종 확정했다고 23일 밝혔다.
이번 계약은 2025년부터 2026년까지 2년에 걸쳐 추진된 미국 식품의약국(FDA) 인증 획득과 사업장 시설 개선 등 진천군의 맞춤형 지원 정책이 결실을 맺은 사례다.
군은 지난해 'FDA 인증 지원사업'을 통해 장수식품의 미국 FDA 인증 취득을 지원, 해외 시장 진출 기반을 마련했다. 이어 올해는 '가공사업장 시설장비 개선 사업'을 연계해 대량 수출 물량에 대응할 수 있는 생산 인프라 구축을 도왔다.
특히 상온에서 쉽게 녹는 엿의 특성을 고려해 냉장 보관창고를 신축, 최대 15만 개의 제품을 안정적으로 보관할 수 있는 체계를 갖췄다.
이에 따라 해외 바이어의 대규모 주문에도 신속한 대응이 가능해졌다. 아울러 자동 엿 절단기 도입으로 생산 효율과 제품 균일성을 높였고 지붕과 바닥 보수공사를 통해 위생적인 작업 환경도 확보했다.
장수식품 관계자는 "FDA 인증 지원을 계기로 논의 중이던 수출이 최종 계약으로 이어졌다"며 "북미와 태평양 주요 도시에 우리 전통 엿을 선보이게 돼 기대가 크다"고 말했다.
baek3413@newspim.com