[MLB] KBO서 일했던 美 스카우트, 상대 코치 무단 촬영하다 해고

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = KIA 타이거즈와 LG 트윈스에서 외국인 스카우트로 활동했던 저스틴 프린스틴이 미국 프로야구 메이저리그(MLB)에서 상대 팀 코치진을 무단 촬영하다 적발돼 해고됐다. 자신이 과거 그토록 비판했던 '사인 훔치기' 범죄를 직접 저지른 모양새다.

미국 스포츠 전문 매체 디애슬레틱은 LA 에인절스 소속 프로 스카우트 프린스틴이 경기 중 휴대전화로 콜로라도 로키스 코치진을 촬영해 최근 파면됐다고 보도했다.

사건은 지난달 에인절스와 콜로라도의 경기가 열린 쿠어스 필드에서 발생했다. 스카우트 지정석에 앉아 있던 프린스틴은 더그아웃에서 투수에게 구종 사인을 전달하던 콜로라도 코치진을 휴대전화로 몰래 찍다가 현장 관계자에게 발각됐다.

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 =저스틴 프린스틴. [사진= 디애슬레틱 SNS] 2026.07.23 psoq1337@newspim.com

MLB 규정상 단순 경기 영상 촬영은 가능하지만 전자기기를 활용해 사인을 훔치거나 해독하는 행위는 엄격히 금지된다. 콜로라도 구단은 즉시 MLB 사무국에 이를 신고했다. 상황을 전달받은 에인절스 프런트는 프린스틴을 즉각 해고하고 콜로라도 측에 사과했다.

양 구단과 리그 사무국은 이번 사건을 프린스틴의 독단적인 행동으로 결론지었다. 이에 따라 에인절스 구단 차원의 별도 징계는 없을 것으로 보인다.

이번 사건은 그의 과거 발언 때문에 더 큰 충격을 주고 있다. 프린스틴은 2019년 휴스턴 애스트로스의 사인 훔치기 스캔들이 터졌을 당시 팟캐스트를 통해 "기술을 이용한 사인 도용은 선을 넘은 스파이 짓"이라며 강력히 비판했다. 스스로를 '야구 스파이'(The Baseball Spy)라 부르며 정의로운 척했던 인물이 스스로 넘지 말아야 할 선을 넘어버린 셈이다. 프린스틴은 사건 직후 SNS 계정을 비공개로 전환하고 취재진의 연락을 끊은 채 잠적했다.

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