이상일 용인시장, 반도체 클러스터 인프라 지원 요청

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'민선 9기 도지사·시장·군수 간담회'

경기도의 적극적 참여 촉구

[수원=뉴스핌] 노호근 기자 = 이상일 용인특례시장이 추미애 경기도지사에게 용인 첨단시스템반도체 클러스터 국가산단의 조기 가동을 위한 전력·용수의 원활한 공급과 경기남부광역철도 신설 등 교통망 확충에 경기도의 적극적인 지원을 요청했다.

22일 이상일 용인특례시장이 '민선 9기 경기도지사-시장·군수 간담회'에서 발언하고 있다.[사진=용인시]

22일 용인시에 따르면 이 시장은 이날 수원 경기도경제과학진흥원 광교홀에서 열린 '민선 9기 도지사·시장·군수 간담회'에서 "용인에는 삼성전자와 SK하이닉스가 투자하는 초대형 반도체 프로젝트가 진행 중이지만 도로와 철도 인프라가 부족하다"며 경기도의 역할이 중요하다고 강조했다.

또 "경기남부광역철도는 용인 수지구뿐 아니라 수원·성남·화성 시민이 함께 기대하는 사업"이라며 제5차 국가철도망 구축계획 반영을 위해 경기도가 적극 나서달라고 요청했다.

22일 '민선 9기 경기도지사-시장·군수 간담회'가 수원시청에서 열렸다.[사진=용인시]

아울러 용인 첨단시스템반도체 클러스터 국가산단 부지 조성 지연과 관련해 삼성전자가 1기 팹 가동 목표를 2029년 10월로 앞당긴 만큼 전력과 용수 공급 계획도 이에 맞춰져야 한다고 지적했다.

이 시장은 "집은 지어 놓고 전기와 물을 못 넣는 형국"이라며 "1기 팹 가동 시기에 맞춘 전력·용수 공급을 위해 경기도가 관심을 갖고 필요한 역할을 해달라"고 당부했다.

이와 함께 반도체특별법에 따른 반도체 클러스터 지정, 국지도·지방도 도로건설사업 조속 추진, 경강선 연장, 경기남부동서횡단선의 제5차 국가철도망 구축계획 반영 등도 서면으로 요청했다.

seraro@newspim.com