안병구 밀양시장, 폭염 취약현장 작업·생활 안전 실태 점검

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[밀양=뉴스핌] 남경문 기자 = 경남 밀양시가 연일 폭염특보가 이어지는 가운데 근로자와 시민의 폭염 안전 관리 실태에 점검에 나섰다.

시는 22일 안병구 시장 주재로 국가하천 정비 현장과 시설 과수농가, 어르신 가정과 경로당, 공사 현장 등을 차례로 방문해 폭염 대응 상황을 확인했다고 밝혔다.

안병구 밀양시장이 22일 폭염 속 시설 과수농가를 방문해 무더위로 인한 애로사항을 청취하고 있다.[사진=밀양시] 2026.07.22

안 시장은 교동 모례지구 국가하천 정비 공사장과 시설 과수농가에서 현장 근로자와 농업인들을 만나 작업 여건을 확인하고 폭염 대비 보호조치 이행 여부를 점검했다. 현장에서는 그늘막 설치 상태와 냉각 조끼 지급, 얼음물 제공 등 기본적인 폭염 대응 장비와 휴식 환경을 하나씩 확인하며 안전 수칙 준수 상황을 살폈다.

어르신 가정과 원당경로당을 방문해 건강 상태를 확인하고, 폭염 행동 요령을 안내했다. 경로당에는 폭염 대비 물품을 전달하고 낮 시간대 야외 활동을 줄이고 실내 적정 온도를 유지할 것을 요청했다.

안 시장은 오는 8월 개관을 앞둔 얼음골 신비테마관 공사 현장도 찾아 작업 진행 상황과 안전 관리 실태를 점검했다. 현장에서는 고온 속 콘크리트 타설 및 실내외 작업자의 온열질환 위험을 언급하며, 체감온도 상승 시 작업 조정과 비상 대응 체계를 유지할 것을 당부했다.

시는 최근 기상청 폭염특보 발령 상황을 바탕으로 폭염 대응 체계를 강화하고 있다. 앞서 시는 도로 살수차 운행, 그늘막과 쿨링포그(안개분무시설) 점검, 무더위쉼터 운영 등 폭염 대비 종합대책을 마련해 시행 중이다.

특히 체감온도가 높아지는 오후 시간대 옥외 작업장에서는 휴식시간 확보, 냉방 물 제공, 응급 상황 시 즉각 신고 등 기본수칙을 재차 안내하고 있다.

안병구 시장은 "폭염은 시민의 생명과 직결되는 문제"라며 "현장 점검을 바탕으로 취약계층 보호와 옥외 노동자 안전대책을 강화해 단 한 명의 시민도 무더위로 피해를 입지 않도록 시정 역량을 집중하겠다"고 말했다.

news2349@newspim.com