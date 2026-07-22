진주시, 진주남강유등전시관 운영위원회 새 출범…하반기 계획 공유

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문화예술 분야 전문가로 구성

향후 2년간 콘텐츠 개발 자문

[진주=뉴스핌] 남경문 기자 = 경남 진주시가 진주남강유등전시관 운영 방향 재정비에 나섰다.

시는 22일 진주남강유등전시관 체험교육실에서 운영위원회 위원 위촉식을 열고 새 운영위원회를 공식 출범했다고 밝혔다.

경남 진주시가 22일 진주남강유등전시관 체험교육실에서 열린 '진주남강유등전시관 운영위원회 위원 위촉식'에서 위원들이 주요 사업의 전반에 대한 자문과 운영 방향을 제시하고 있다.[사진=진주시] 2026.07.22

이번 운영위원회는 기존 위원의 임기 만료에 따라 재구성됐으며 박물관, 전시 기획, 문화예술, 학계 등 분야별 전문성을 갖춘 민간위원 9명과 당연직 공무원 1명 등 모두 10명으로 이뤄졌다.

새로 위촉된 위원들은 앞으로 2년 동안 진주남강유등전시관의 운영 전반에 대해 자문하고 기획전과 콘텐츠 개발 등 주요 사업의 방향을 제시하는 역할을 맡는다.

시는 이날 회의에서 위원장과 부위원장을 선출하고 2026년 하반기 운영계획을 공유했으며 전시관 운영 활성화와 콘텐츠 경쟁력 강화 방안에 대해 다양한 의견을 나눴다.

박일동 부시장은 "남강유등전시관을 진주 유등의 역사와 문화적 가치를 현대적으로 계승·발전시키는 대표 문화공간"이라며 "운영위원회의 전문성을 바탕으로 전시관 운영 고도화를 추진하겠다"고 말했다.

진주남강유등전시관은 지난 21일부터 기획전 '빛, 그리고 사유가 머무는 곳'을 열고 있다. 이번 전시는 진주 유등의 '빛을 통한 소통'이라는 의미를 토대로 책가도와 한글을 현대적 미디어아트로 재해석했으며, 2027년 7월 19일까지 관람할 수 있다.

news2349@newspim.com