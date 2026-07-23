[핌in현장] "숏드라마도 K콘텐츠 될 수 있다"…'디렉터스 아레나', 새로운 제작 생태계 제시

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 국내 최초 숏드라마 감독 서바이벌 프로그램 '디렉터스 아레나'가 창작자들의 새로운 도전과 함께 숏드라마의 가능성을 제시했다. 참가 감독들은 장르적 다양성과 AI 활용 등 차별화된 시도를 앞세워 숏드라마 시장의 새로운 제작 생태계를 그려냈다.

지난 22일 서울 강남구 아르쥬 청담에서는 ENA 숏드라마 감독 서바이벌 프로그램 '디렉터스 아레나' 기자간담회가 열렸다. 이날 행사에는 제작사 에픽스톰을 비롯해 '디렉터스 아레나' 파이널7 창작진과 업계 관계자들이 참석해 숏드라마 산업의 성장 가능성과 새로운 제작 생태계에 대한 이야기를 나눴다.

[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 디렉터스 아레나 파이널7 감독들. [사진=디렉터스 아레나] 2026.07.22 moonddo00@newspim.com

'디렉터스 아레나'는 배우, 감독, PD, 뮤직비디오 연출자 등 다양한 분야의 창작자들이 숏드라마라는 새로운 콘텐츠 형식에 도전하는 국내 최초 숏드라마 감독 서바이벌 프로그램이다. 파이널7에 선정된 작품들은 숏드라마 플랫폼 레진스낵의 제작비 전액 지원을 받아 정식 제작 및 연재된다.

에픽스톰 오서영 대표는 "재작년 하반기부터 숏드라마 시장이 빠르게 성장했지만 자극적인 소재와 개연성이 부족한 작품들이 많이 소비되는 점이 아쉬웠다"며 "잘 만든 숏드라마는 또 하나의 K콘텐츠가 될 수 있다고 생각했다"고 말했다.

이어 "이번 프로그램을 통해 무개연성 작품만 있는 것이 아니라 숏드라마도 다양한 방식으로 제작될 수 있다는 가능성을 보여줬다"며 "스릴러 장르가 우승을 차지했고 AI를 접목한 작품도 등장했다. 함께 기획을 지지해준 레진스낵 관계자들에게 감사하다"고 덧붙였다.

[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 디렉터스 아레나 이주승 감독. [사진=ENA] 2026.07.22 moonddo00@newspim.com

최종 우승을 차지한 이주승 감독은 "숏드라마에서 스릴러 장르에 도전해보고 싶었다"며 "많은 관심을 가져주셔서 감사하고 행복했다"고 소감을 밝혔다.

이주승 감독은 우승작 제작 과정에 대해 "태어나서 1등을 처음 해봤다. 심장이 뛰고 체한 것 같은 기분이었다"며 "이 작품은 배우의 연기력이 무엇보다 중요하다고 생각해 대본을 썼다"고 말했다.

이어 "윤소희 선배가 육아로 연기 활동을 쉬고 있었는데 이 작품을 하면 재미있겠다는 생각이 들었다. 지인을 통해 대본을 전달했고 흔쾌히 함께해 주셨다"며 "2인극에 가까운 작품이라 연기 합을 맞추기 위해 많은 연습을 했다"고 전했다.

[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 디렉터스 아레나 이유진 감독. [사진=디렉터스 아레나] 2026.07.22 moonddo00@newspim.com

준우승을 차지한 이유진 감독은 배우에서 감독으로 새로운 도전에 나선 계기를 소개했다.

이유진 감독은 "10년 넘게 배우로 활동했지만 배우를 꿈꾸기 전부터 감독이 되고 싶었다"며 "'디렉터스 아레나'가 그 꿈의 시작이었다"고 밝혔다.

이어 "이제훈을 비롯한 여러 배우들에게 시나리오를 전달했고, 유태주 배우를 통해 진심을 담은 편지를 전했다"며 "우리의 모습을 기특하게 봐주셔서 흔쾌히 출연을 결정해주셨다"고 감사의 마음을 전했다.

또 "함께한 스태프들도 대부분 전문 제작진이 아니었다"며 "우리의 도전이 성공하는 것 자체가 의미 있다고 생각했다. 꿈을 꾸는 사람들에게 희망과 용기를 줄 수 있는 작품이 되길 바란다"고 말했다.

[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 디렉터스 아레나 한수지 감독. [사진=디렉터스 아레나] 2026.07.22 moonddo00@newspim.com

AI를 활용한 작품 '뱀과 사다리'를 선보인 한수지 감독은 "AI 활용을 거부할 수 없는 시대라고 생각한다"며 "변화에 발맞춰 AI를 자유롭게 다루는 감독이 되는 것이 목표"라고 밝혔다.

이어 "청춘 학원물을 주로 해왔는데 이번에는 AI를 접목한 새로운 장르에 도전했다"며 "없는 것을 상상하며 연기해야 하는 어려움이 있었지만 배우들이 훌륭하게 소화해줘 감사했다"고 말했다.

끝으로 우승자 이주승은 "숏드라마의 미래는 알 수가 없다고 본다"라며 "다만 다양하게 여러 장르가 시청자들을 만나면 자연스럽게 잘 녹아들 수 있을 거라고 생각한다"고 밝혔다.

moonddo00@newspim.com