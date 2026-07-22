[프로농구] WKBL 드래프트 지명 순번 추첨식 진행…신한은행 전체 1순위

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

[서울=뉴스핌] 유다연 기자=2026~2027 WKBL(한국여자농구연맹) 드래프트 지명 순번 추첨식이 열린다.

WKBL은 "오는 23일 오후 3시 서울 강서구 WKBL 사옥 1층 라운지에서 2026~2027 WKBL 신인선수 드래프트 지명 순번 추첨식을 진행한다"고 22일 밝혔다.

[서울=뉴스핌] 2025-2026 WKBL 드래프트가 지난해 8월 20일 시행 중이다. [사진=WKBL] 2026.07.22 willowdy@newspim.com

2026~2027 WKBL 드래프트는 다음 달 19일 충북 청주체육관에서 열린다. 이번 추첨식은 3주 앞서서 진행된다.

추첨식은 지난 시즌 여자프로농구 정규리그 순위와 포스트시즌 성적에 따라 2개 그룹으로 나눠 추첨으로 진행된다. 지난 시즌 정규리그 5위 부산 BNK와 6위 인천 신한은행은 1그룹으로 분류됐다. 이들 팀은 각각 50% 확률로 1순위 지명권을 갖는다. 신한은행은 지난달 BNK에 최이샘을 내주고, 심수현과 1라운드 우선 지명권을 받아 가장 먼저 선수를 선발한다.

2그룹으로 분류되는 나머지 4팀은 정규리그 순위와 챔피언결정전 진출 및 우승 여부에 따라 차등 확률을 부여받는다. 아산 우리은행은 50%, 부천 하나은행은 35%, 용인 삼성생명은 10%, 청주 KB스타즈는 5% 정도다.

다만 KB는 지난 5월 삼성생명에 이다연을 내주고, 성수연과 이번 드래프트 1라운드 우선 지명권을 받아왔다. 이번 삼성생명의 지명 순번이 KB를 앞설 경우 양 팀의 1, 2라운드 지명 순번이 바뀐다.

WKBL은 "각 구단이 확정된 지명 순번과 사전에 트레이드된 지명권을 바탕으로 더 체계적인 드래프트 전략을 수립할 수 있도록 추첨 일정을 조정했다"고 설명했다.

willowdy@newspim.com