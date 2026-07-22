킨텍스, 폭염 취약계층 가구에 '냉감 침구세트' 선물

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[고양=뉴스핌] 이준영 기자 = 킨텍스는 여름철 폭염으로 어려움을 겪는 취약계층 아동의 건강한 여름나기를 돕기 위해 '2026 여름 냉감 침구 지원 사업'을 진행했다고 22일 밝혔다.

킨텍스 취약계층 아동 가구 냉감 침구 세트 전달식.[사진=킨텍스]

지원 물품은 통기성이 뛰어난 냉감 소재 이불과 베개, 패드로 구성된 침구 세트다.

킨텍스는 홀트 요양원, 고양시 다문화가족지원센터 등 경기도 내 복지 기관과 함께 지원 대상 가정을 선정해 취약계층 아동 120가구에 침구세트를 전달했다.

특히 이번 사업은 장애인 기업인 '동서약품'을 통해 구매하며 취약계층 아동 지원과 장애인 표준 사업장 지원을 동시에 실현하는 상생형 사회공헌 활동으로 의미를 더했다.

이창신 홀트요양원장은 "폭염이 이어지는 여름철 기능성 냉감 침구가 아이들에게 큰 도움이 될 것"이라며 "지역 이웃을 위한 킨텍스의 세심한 지원에 감사드린다"고 말했다.

이민우 킨텍스 대표이사는 "작은 나눔이지만 취약계층 아동 가구의 건강한 생활환경 조성에 도움이 되길 바란다"며 "앞으로도 지역 사회의 일원으로서 도움이 필요한 이웃과 지속적으로 온정을 나누는 ESG 경영 활동을 이어가겠다"고 말했다.

한편 킨텍스는 장학 사업, 아동 복지 시설 후원, 문화 체험 및 진로 지원 프로그램 '꿈길' 운영 등 지역사회 취약계층을 위한 다양한 사회공헌 활동을 지속적으로 넓혀가고 있다.

skyimhan@newspim.com