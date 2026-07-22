SK하이닉스 "인텔 오하이오 공장 인수 계획 없다"

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美 메모리 생산 거점 확보설 공식 부인

인디애나 HBM 패키징 투자만 진행

[서울=뉴스핌] 김정인 기자 = SK하이닉스가 미국 인텔의 오하이오주 반도체 공장 부지와 시설을 인수한다는 보도를 공식 부인했다.

22일 SK하이닉스는 인텔 오하이오 반도체 캠퍼스 인수 추진설과 관련해 "인수 계획이 없다"고 공시했다.

앞서 일부 매체는 SK하이닉스가 5년 안에 미국 현지에서 메모리 반도체를 직접 생산하는 것을 목표로 인텔과 오하이오 공장 인수 협상을 진행하고 있다고 보도했다.

인텔은 미국 오하이오주 뉴올버니에 대규모 반도체 공장 2곳을 건설하고 있다. 다만 경영난과 투자 계획 조정 여파로 공장 가동 시점은 당초 계획보다 늦어진 2030년 이후로 미뤄졌다.

SK하이닉스 경영진이 10일(현지시간) 미국 뉴욕 나스닥에서 열린 기업공개(IPO) 기념 개장 벨 타종식에 참석하고 있다. [사진=로이터 뉴스핌] 2026.07.10 mj72284@newspim.com

◆ 美 전공정 투자 가능성은 열어둬

이번 부인으로 인텔 오하이오 공장 인수 가능성은 일단락됐지만, SK하이닉스의 미국 내 생산 거점 확대 여부에는 업계의 관심이 이어지고 있다.

최태원 SK그룹 회장은 최근 인공지능(AI) 메모리 수요에 대응하기 위해 국내외 생산능력을 빠르게 확충해야 한다고 거듭 강조해 왔다.

최 회장은 지난 15일 대한상공회의소 제주포럼 기자간담회에서 "올해보다 내년에 60~100% 더 메모리를 달라는 요청이 있다"며 "내년에 공급은 거의 늘지 않아 수요와 공급의 격차가 더 벌어질 수밖에 없다"고 말했다.

이어 "공급량을 빠르게 늘리려면 규모가 커야 한다"며 "전 세계에서 가능한 장소를 모두 찾아 어디가 가장 좋고 빠른지 우선순위를 정해 서둘러 지어야 한다"고 밝혔다.

최 회장은 앞서 미국 뉴욕에서도 "조건이 맞는 장소라면 미국이든 전 세계 어디든 상관없다"며 "많은 고객이 미국에 팹을 지어주길 원하는 만큼 필요하다면 충분히 지어야 한다"고 언급했다.

SK하이닉스는 현재 미국 인디애나주에 고대역폭메모리(HBM) 후공정 중심의 첨단 패키징 생산기지를 구축하고 있다. 다만 미국에서 웨이퍼를 직접 생산하는 전공정 팹 건설 계획은 아직 공식화하지 않았다.

kji01@newspim.com