평택시, 캠프 험프리스 앞 도로 '한미동맹로' 부여

AI 핵심 요약beta
- 평택시가 22일 캠프 험프리스 앞 도로에 한미동맹로를 명예도로명으로 부여했다
- 이번 명예도로명은 한미동맹 역사 알리고 우호·국제교류 상징 공간 조성을 위해 추진됐다
- 시는 이를 통해 평택 국제적 위상을 알리고 시민이 한미동맹 가치를 자연스럽게 접하도록 기대했다
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[평택=뉴스핌] 이성훈 기자 = 경기 평택시가 팽성읍 캠프 험프리스 밀렛 게이트(Millet Gate) 앞 도로 구간에 명예도로명 '한미동맹로'를 부여했다.
22일 시에 따르면 이번 명예도로명 부여는 평택시국제교류재단의 제안으로 추진됐다. 이는 한미동맹의 역사와 의미를 널리 알리고 한미 간 우호 증진과 국제교류 활성화를 위한 상징적 공간을 조성하기 위해 마련됐다.
명예도로명이 부여된 구간은 캠프 험프리스 밀렛 게이트 앞 주요 도로로 지난 1953년 한미상호방위조약 체결 이후 70여 년간 대한민국의 안보와 평화를 뒷받침해 온 주한미군 기지와 연결되는 주요 통행로다.
특히 캠프 험프리스는 세계 최대 규모의 해외 미군기지로, 한미동맹을 대표하는 상징적인 공간으로 꼽힌다.
시는 이번 명예도로명 부여를 통해 평택시의 국제적 위상을 널리 알리고 시민과 방문객들이 자연스럽게 한미동맹의 역사와 가치를 접할 수 있을 것으로 기대하고 있다.
시 관계자는 "한미동맹로 부여는 한미동맹의 역사와 가치를 되새기고 평택의 국제적 위상을 알리는 의미 있는 계기가 될 것"이라며 "앞으로도 지역 특성을 반영한 주소정보를 통해 시민들이 공감할 수 있는 도시 환경을 조성해 나가겠다"고 말했다.
krg0404@newspim.com