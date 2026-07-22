추미애 "도민 직접 소통 '타운홀 미팅' 정례화...책임경영, 지역 간 격차 해소"

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경기도지사·31개 시장·군수 첫 간담회...'정책협력위' 신설 합의

민선 9기 첫 한자리...상생협력 공동선언문 채택하고 동반자 관계 구축

협의회장 최대호 안양시장 "도정·시군정 톱니바퀴 맞물려 위기를 기회로"

[수원=뉴스핌] 박승봉 기자 = 추미애 경기도지사와 도내 31개 시·군 단체장이 민선 9기 출범 후 첫 간담회를 열고 도정 및 시·군정 현안을 함께 풀어나갈 상호 협력·협의기구인 '정책협력위원회'를 가동하기로 했다. 아울러 도지사가 도민들과 현장에서 직접 소통하는 '타운홀 미팅'도 정례화된다.

민선 9기 경기도지사-시장·군수 간담회 단체기념사진. [사진=경기도]

경기도는 22일 경기도경제과학진흥원 광교홀에서 '민선 9기 도지사-시장·군수 간담회'를 개최하고 이 같은 내용을 담은 공동선언문을 채택했다고 밝혔다.

이날 행사에는 28개 시·군의 시장·군수가 참석했으며 성남·광명·여주 등 3개 시·군은 부시장이 대리 참석했다.

추미애 지사는 인사말을 통해 "오늘은 1420만 경기도민을 위해 경계를 허물고 숙의를 시작하는 첫 무대"라며 "최근 경기편하G버스 노선 확대 사례처럼 도민의 안전과 교통 등 핵심 민생 문제에 있어 시·군과 적극 소통하며 차근차근 해결해 나가겠다"고 강조했다.

민선 9기 경기도지사-시장·군수 간담회. 민선 9기 전반기 경기도시장군수협의회장에 선출된 최대호 안양시장(왼쪽)과 추미애 경기도지사. [사진=경기도]

이어 "시·군과 사전에 충분히 소통해 가능한 사업은 신속히 추진하고 막히는 부분은 입법이나 예산 확충 등 구체적인 해결 방안을 함께 마련하겠다"고 덧붙였다.

추 지사는 특히 지역 간 균형발전과 공정한 성과 배분을 강조했다. "도내 반도체 관련 8개 시·군은 글로벌 경쟁력을 갖춘 도시로 거듭날 것"이라며 "상대적 박탈감을 느낄 수 있는 이웃 시·군에도 도 차원에서 성과가 골고루 배분될 수 있도록 경기도의 책임경영을 다하겠다"고 전했다.

경기북부 지역 지원에 대해서는 "기초재원이 부족하면 국비 지원도 실효성을 잃는다"며 "재정이 열악하다는 이유로 도민이 차별받지 않도록 생활 인프라 투자 재원 확보에 대해 시·군과 깊이 논의하겠다"고 약속했다.

민선 9기 경기도지사-시장·군수 간담회. 인사말 하는 추미애 경기도지사. [사진=경기도]

간담회에 앞서 민선 9기 전반기 경기도시장군수협의회장에 선출된 최대호 안양시장은 "도정 방침인 공정·혁신·포용을 바탕으로 변화의 씨앗을 뿌려준다면 31개 시장·군수들이 현장에서 값진 결실을 만들어낼 것"이라며 "도정과 시·군정이 톱니바퀴처럼 맞물릴 때 위기를 기회로 바꿀 수 있다"고 화답했다.

이날 채택된 공동선언문에 따라 경기도와 31개 시·군은 협력적 동반자 관계를 설정하고 정례적인 '정책협력위원회'를 통해 지역 현안을 상시 논의하게 된다.

또한 도민들의 목소리를 직접 청취하고 현장에서 대안을 모색하는 '타운홀 미팅'도 정기적으로 마련된다. 세부 운영 일정과 구체적인 안건은 향후 추가 실무 협의를 통해 확정될 예정이다.

민선 9기 경기도지사-시장·군수 간담회. [사진=경기도]

이날 간담회에서 각 시장·군수들은 지역별 역점 사업과 현안에 대한 경기도의 전향적인 협조와 재정 지원을 요청했으며 경기도는 민선 9기 핵심 도정 방향을 공유하며 적극적인 협력을 다짐했다.

1141world@newspim.com