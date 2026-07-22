제10대 거창군의회 첫 임시회 개회…행정사무감사 준비 본격화

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[거창=뉴스핌] 정철윤 기자 = 경남 거창군의회가 2026년도 군정 주요업무계획과 행정사무감사 준비에 들어갔다.

거창군의회는 22일 제294회 임시회를 개회하고 31일까지 10일간 회기를 진행한다고 밝혔다. 이번 임시회에서는 2026년도 군정 주요업무계획을 청취하고 행정사무감사 계획서를 작성하는 한편 각종 조례안과 일반의안을 심의·의결할 예정이다.

거창군의회 이홍희 의원이 22일 열린 제294회 임시회에서 5분 자유발언을 하고 있다.[사진=거창군의회] 2026.07.22

표주숙 의장은 개회사에서 "이번 임시회는 제10대 거창군의회가 군민을 위한 본격적인 의정활동을 시작하는 첫 회기"라며 "집행부와는 소통과 협력을 이어가되 의회 본연의 견제와 감시 역할도 충실히 수행하는 책임 있는 의정활동을 펼쳐 나가겠다"고 말했다.

이날 본회의에서는 두 건의 5분 자유발언이 이어졌다. 이홍희 의원은 '북부권역 발전을 위한 제안'에서 상대적으로 개발이 미흡한 북부권역의 균형발전을 과제로 제시하며 웅양면 체육공원 조성과 스포츠 관광 거점 조성을 제안했다.

스마트 에어돔 축구장과 동호숲 등 자연자원을 연계한 스포츠 관광 인프라를 구축해 전국 규모 스포츠대회와 전지훈련을 유치하고, 생활인구 확대와 지역경제 활성화를 도모해야 한다고 말했다.

박수자 의원은 '남거창권역 공공형 계절근로 운영기반 마련 촉구'를 주제로 남거창권의 공공형 계절근로 운영 기반이 부족해 농업인들이 행정서비스에서 소외되고 있다고 지적했다.

남상면을 중심으로 농업근로자 기숙사 건립, 권역별 운영체계 구축, 실태조사 실시 등을 통해 지역 간 행정서비스 격차를 줄일 필요가 있다고 제안했다.

거창군의회는 오는 29일까지 군정 주요업무계획을 청취하고 30일 행정사무감사 계획서를 작성한 뒤 31일 제2차 본회의에서 조례안과 일반의안을 처리할 계획이다.

이번 임시회에서 군정 전반의 계획과 감시체계를 정비한 뒤 향후 본회의를 통해 관련 안건을 마무리한다는 방침이다.

yun0114@newspim.com