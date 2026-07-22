청주상의, 'AI 현장경영' 선언…기업 지원 방식 전면 전환

"회원사 목소리 직접 듣는다"…전담관리·AI 맞춤서비스 병행

[청주=뉴스핌] 백운학 기자 = 청주상공회의소가 인공지능(AI) 대전환 흐름에 대응해 기업 지원 체계를 '현장 중심'으로 전면 개편한다. 단순 행정·교육 중심 지원에서 벗어나 기업 현장의 문제를 직접 파악하고 맞춤형 해결책을 제시하는 방식으로 역할을 재정립하겠다는 구상이다.

22일 청주상공회의소 임직원들이 현장 중심 경영혁신 선포식을 가진 후 기념 촬영을 하고 있다. [사진=청주상공회의소] 2026.07.22 baek3413@newspim.com

청주상공회의소는 22일 청주상의 회관에서 '현장 중심 경영 혁신' 선포식을 열고 이 같은 내용을 골자로 한 운영 방향을 공식화했다고 밝혔다. 급변하는 산업 환경 속에서 지역 기업의 생존과 경쟁력 확보를 위해 지원 방식 자체를 바꾸겠다는 선언적 의미가 담겼다.

이번 조치는 특히 중소·중견 기업이 겪는 인력난, 디지털 전환 부담, 시장 대응력 한계 등 구조적 문제를 해소하기 위한 대응으로 풀이된다. 기존의 일방향적 지원 정책으로는 빠르게 변화하는 경영 환경을 따라가기 어렵다는 판단이 작용한 것으로 보인다.

핵심은 '현장 밀착형 지원'이다. 청주상의는 전담 직원을 지정해 회원사를 직접 방문하고, 기업별 애로 사항과 지원 수요를 상시적으로 파악하는 '전담 회원사 관리 제도'를 운영한다.

이와 함께 AI 기반 맞춤형 서비스 도입도 병행된다. 단순 정보 제공을 넘어 기업별 상황에 맞는 경영 정보와 지원 프로그램을 제공하는 체계를 구축하겠다는 것이다.

차태환 회장은 "회원사의 작은 목소리도 놓치지 않고 현장에서 답을 찾는 것이 상의의 본질적 역할"이라며 "AI 기술을 접목한 맞춤형 지원과 현장 중심 접근을 통해 기업 경쟁력을 높이고 지역 경제 활성화에 기여하겠다"고 말했다.

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